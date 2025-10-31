回魂夜影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！10.31上映
回魂夜影評｜《回魂夜》於10.31在香港上映！東方新地為你整合《回魂夜》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
回魂夜影評｜入場前7大必看劇情
《回魂夜》必看一丨電影詳情
《回魂夜》必看二丨劇情簡介
《回魂夜》必看三丨《回魂夜》影評
《回魂夜》必看四丨電影預告
《回魂夜》必看五丨預告片段曝光
《回魂夜》必看六丨電影彩蛋
《回魂夜》必看七｜上映時間、場次及預售情況
|《回魂夜》電影詳情
|名稱
|回魂夜 (Out Of The Dark)
|片種
|恐怖,喜劇
|編劇
|—
|導演
|劉鎮偉
|主演
|周星馳,莫文蔚,盧雄,李健仁,李力持,黃一飛,黃智賢,梁家仁,陳永標,侯煥玲
|片長
|1小時20分
|級別
|IIB 級
|語言
|粵語
|上映
|2025年10月31日, Fri (重映)1995年7月6日, Thu (公映)
李老太太的回魂之夜，大廈裡陰風慘慘，神秘的Leon（周星馳 飾）前來捉鬼，卻不小心造成李氏夫婦死亡，兩人臨死前發誓前來報仇。阿群（莫文蔚 飾）迷上Leon的神聖的捉鬼工作，而大廈警衛們則半信半疑。Leon對眾人展開捉鬼的特訓，訓練過程也匪夷所思。李氏夫婦化身厲鬼追殺眾人，經過一番腥風血雨的對抗，最後Leon能否逃過一劫？
星爺電影可以從睇幾拾次都唔覺悶！
★★★★★★★★★★10/10
回魂夜預告講述《回魂夜》為周星馳和劉鎮偉導演繼《西遊記大結局之仙履奇緣》後又一力作，繼續以既神怪而又無厘頭的風格為觀眾留下深刻印象。每個捉鬼場面，直接挑戰觀眾的幽默界線，是集恐怖、惹笑、動作、特技、超現實於一身的黑色喜劇。
預告有待更新
現時暫未有回魂夜彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
立即查看回魂夜上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：回魂夜電影劇照