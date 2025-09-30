國寶影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！11.13上映
《國寶》於11.13在香港上映！
國寶影評｜入場前7大必看劇情
《國寶》必看一丨電影詳情
《國寶》必看二丨劇情簡介
《國寶》必看三丨沙贊！眾神之怒影評
《國寶》必看四丨電影預告
《國寶》必看五丨預告片段曝光
《國寶》必看六丨電影彩蛋
《國寶》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《國寶》必看一丨電影詳情
|《國寶》電影詳情
|名稱
|國寶 (Kokuho)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|李相日
|主演
|吉澤亮,橫濱流星,渡邊謙,高畑充希,寺島忍,森七菜,三浦貴大,見上愛,黑川想矢,越山敬達,永瀨正敏,田中泯
|片長
|2小時54分
|級別
|待定
|語言
|日語 (中英文字幕)
|上映
|2025年11月13日, Thu (公映)
《國寶》必看二丨劇情簡介
立花喜久雄（吉澤亮 飾）生於黑道之家，在衝突中喪父後，因獨有天分而獲歌舞伎名門花井半二郎（渡邊謙 飾）破格收入門下，與花井家繼承人俊介（橫濱流星 飾）亦敵亦友，互相砥礪，將青春奉獻給舞台。喜久雄為衝破偏見躋身頂流，甘願與魔鬼交易；俊介身為名門之後，純正血脈是祝福也是詛咒。血統與才能、榮耀與孤寂、信任與背叛，交織出一襲以藝術為名的華美之袍，上面卻爬滿蝨子。在劇變時代中、無形枷鎖下，要花多少代價，方可成就舉世無雙的「國寶」？
《國寶》必看三丨國寶影評
影評有待更新
《國寶》必看四丨電影預告
預告有待更新
《國寶》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《國寶》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有國寶彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《國寶》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看國寶上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：國寶電影劇照