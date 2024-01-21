國產凌凌漆

國產凌凌漆影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.21 上映

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《國產凌凌漆》於1.21 在香港上映！《國產凌凌漆》由周星馳, 袁詠儀, 羅家英, 陳寶蓮, 鄭祖, 黃錦江, 李力持, 鄧兆尊主演，東方新地為你整合《國產凌凌漆》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《國產凌凌漆》7大入場前必看重點

《國產凌凌漆》重點一丨電影詳情
《國產凌凌漆》重點二丨劇情簡介
《國產凌凌漆》重點三丨國產凌凌漆影評
《國產凌凌漆》重點四丨電影預告
《國產凌凌漆》重點五丨預告片段曝光
《國產凌凌漆》重點六丨電影彩蛋
《國產凌凌漆》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《國產凌凌漆》重點一丨電影詳情

《國產凌凌漆》電影詳情
名稱 國產凌凌漆 (From Beijing with Love)
片種 喜劇
編劇 谷德昭, 李力持, 張肇麟, 周星馳
導演 李力持, 周星馳
主演 周星馳, 袁詠儀, 羅家英, 陳寶蓮, 鄭祖, 黃錦江, 李力持, 鄧兆尊
片長 1小時17分
級別 IIB 級
語言 粵語
上映 2024年1月21日, Sun (重映)
國產凌凌漆電影劇照
國產凌凌漆 （圖片來源：國產凌凌漆電影劇照）

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《國產凌凌漆》重點二丨劇情簡介

國產凌凌漆劇情講述凌凌漆(周星馳飾)是被淘汰的後備中共特務，隱身在市場做豬肉佬。國寶暴龍頭骨化石被金鎗人盜去，司令派了凌凌漆去香港奪回暴國寶。實際上金鎗人就是腐敗的中共司令，因為凌凌漆無能才派他去，同時派一名女特務李香琴(袁詠儀飾)接應凌凌漆，想趁機殺掉凌凌漆。但凌凌漆憑著飛刀絕技與善良心地，感化了女特務，並且一舉搗毀反派組織，最後抱得美人歸，還得到小平在自己的豬肉刀上題字。
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《國產凌凌漆》重點三丨國產凌凌漆影評

影評有待更新
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《國產凌凌漆》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《國產凌凌漆》重點五丨預告片段曝光

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《國產凌凌漆》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有國產凌凌漆彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《國產凌凌漆》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：國產凌凌漆電影劇照

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