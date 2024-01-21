國產凌凌漆影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.21 上映
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《國產凌凌漆》於1.21 在香港上映！《國產凌凌漆》由周星馳, 袁詠儀, 羅家英, 陳寶蓮, 鄭祖, 黃錦江, 李力持, 鄧兆尊主演，東方新地為你整合《國產凌凌漆》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《國產凌凌漆》7大入場前必看重點
《國產凌凌漆》重點一丨電影詳情
《國產凌凌漆》重點二丨劇情簡介
《國產凌凌漆》重點三丨國產凌凌漆影評
《國產凌凌漆》重點四丨電影預告
《國產凌凌漆》重點五丨預告片段曝光
《國產凌凌漆》重點六丨電影彩蛋
《國產凌凌漆》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《國產凌凌漆》重點一丨電影詳情
|《國產凌凌漆》電影詳情
|名稱
|國產凌凌漆 (From Beijing with Love)
|片種
|喜劇
|編劇
|谷德昭, 李力持, 張肇麟, 周星馳
|導演
|李力持, 周星馳
|主演
|周星馳, 袁詠儀, 羅家英, 陳寶蓮, 鄭祖, 黃錦江, 李力持, 鄧兆尊
|片長
|1小時17分
|級別
|IIB 級
|語言
|粵語
|上映
|2024年1月21日, Sun (重映)
《國產凌凌漆》重點二丨劇情簡介
國產凌凌漆劇情講述凌凌漆(周星馳飾)是被淘汰的後備中共特務，隱身在市場做豬肉佬。國寶暴龍頭骨化石被金鎗人盜去，司令派了凌凌漆去香港奪回暴國寶。實際上金鎗人就是腐敗的中共司令，因為凌凌漆無能才派他去，同時派一名女特務李香琴(袁詠儀飾)接應凌凌漆，想趁機殺掉凌凌漆。但凌凌漆憑著飛刀絕技與善良心地，感化了女特務，並且一舉搗毀反派組織，最後抱得美人歸，還得到小平在自己的豬肉刀上題字。
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《國產凌凌漆》重點三丨國產凌凌漆影評
影評有待更新
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《國產凌凌漆》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《國產凌凌漆》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：國產凌凌漆電影劇照