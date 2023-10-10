堅如磐石影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.20 上映
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《堅如磐石》於10.20 在香港上映！東方新地為你整合《堅如磐石》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《堅如磐石》7大入場前必看重點
《堅如磐石》重點一丨電影詳情
《堅如磐石》重點二丨劇情簡介
《堅如磐石》重點三丨堅如磐石影評
《堅如磐石》重點四丨電影預告
《堅如磐石》重點五丨預告片段曝光
《堅如磐石》重點六丨電影彩蛋
《堅如磐石》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《堅如磐石》重點一丨電影詳情
|《堅如磐石》電影詳情
|名稱
|堅如磐石 (Under the Light)
|片種
|劇情,驚慄,犯罪
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|普通話 (中英文字幕)
|上映
|2023年10月20日, Fri (公映)
《堅如磐石》重點二丨劇情簡介
堅如磐石劇情講述金江市副市長鄭剛（張國立飾）的警察兒子蘇見明（雷佳音飾）為查出一宗巴士爆炸案幕後黑手，不顧父親勸阻應邀赴約首富黎志田（于和偉飾）的「鴻門宴」，不料卻被迫觀看了一齣「人手下火鍋」的猖狂戲碼。一場舊友聚會，更無意令更多線索浮上水面。蘇見明與下屬李慧琳（周冬雨飾）越順著線索走，就發現事件越發不可收拾…錢外有錢，官上還有官，這局棋誰才是最後大贏家？
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《堅如磐石》重點三丨堅如磐石影評
影評有待更新
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《堅如磐石》重點四丨電影預告
堅如磐石預告講述《堅如磐石》的故事多線發展，當中涉及人物眾多，而且故事在反腐掃黑的背景下，角色性格多面而立體。由國寶級演員張國立、于和偉飾演的兩大對頭兼老朋友，帶起了全片一黑一白對決的主調；而再次與導演合作的雷佳音則是關鍵角色，不但帶動全片節奏更是穿梭於各個迷團當中，養子、組長、上司、下屬的多重身份轉換仍是游刃有如，連導演也稱讚他是一個「不可低估的演員」。 繼《山楂樹之戀》後再度與導演合作的「謀女郎」周冬雨更是一反少女形象，化身幹練、富查案直覺的女警，更持槍與匪徒正面對峙，氣勢凌厲；飾演副市長夫人的陳沖全片極少對白，但卻完美地以表情、動作演繹出震驚、難以置信、怨恨等複雜情感，是劇情推進的重要人物。
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《堅如磐石》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：堅如磐石電影劇照