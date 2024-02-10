填詞L影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.17 上映優先場

《填詞L》於2.17 在香港上映！《填詞L》由鍾雪瑩, 葛民輝, 麗英, 吳冰, 陳書昕, 陳毅燊, 周漢寧, 邵美君, 潘宗孝, 胡子彤, 戴玉麒, 楊偉倫, 吳家忻, 梁仲恆, 林千渟, 朱栢康, 鄧麗欣, 曾翠珊, 邱志宇主演，東方新地為你整合《填詞L》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。