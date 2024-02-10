填詞L影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.17 上映優先場
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《填詞L》於2.17 在香港上映！《填詞L》由鍾雪瑩, 葛民輝, 麗英, 吳冰, 陳書昕, 陳毅燊, 周漢寧, 邵美君, 潘宗孝, 胡子彤, 戴玉麒, 楊偉倫, 吳家忻, 梁仲恆, 林千渟, 朱栢康, 鄧麗欣, 曾翠珊, 邱志宇主演，東方新地為你整合《填詞L》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《填詞L》7大入場前必看重點
《填詞L》重點一丨電影詳情
《填詞L》重點二丨劇情簡介
《填詞L》重點三丨填詞L影評
《填詞L》重點四丨電影預告
《填詞L》重點五丨預告片段曝光
《填詞L》重點六丨電影彩蛋
《填詞L》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《填詞L》重點一丨電影詳情
|《填詞L》電影詳情
|名稱
|填詞L (The Lyricist Wannabe)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|黃綺琳
|主演
|鍾雪瑩, 葛民輝, 麗英, 吳冰, 陳書昕, 陳毅燊, 周漢寧, 邵美君, 潘宗孝, 胡子彤, 戴玉麒, 楊偉倫, 吳家忻, 梁仲恆, 林千渟, 朱栢康, 鄧麗欣, 曾翠珊, 邱志宇
|片長
|1小時53分
|級別
|IIB 級
|語言
|粵語
|上映
|2024年2月17日, Sat (優先場)
2024年3月7日, Thu (公映)
《填詞L》重點二丨劇情簡介
填詞L劇情講述天生我材必有用」羅穎詩誤信師長的讒言，認定寫歌詞是她這輩子的使命，立志要當填詞人！好事多磨，儘管阿詩扭盡六壬、奇招百出，一邊增進填詞功力、一邊廣結善緣，仍未能成功入行，做不成填詞人，反淪為填詞L。「只要有恆心，鐵柱磨成針」，填詞L揹著夢想的包袱在填滿遺憾的道上狂奔！
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《填詞L》重點三丨填詞L影評
影評有待更新
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《填詞L》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《填詞L》重點五丨預告片段曝光
《填詞L》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有填詞L彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《填詞L》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
《填詞L》劇情大綱是什麼？
《填詞L》描述天生我材必有用」羅穎詩誤信師長…詳情請看
《填詞L》演員角色包括誰？
《填詞L》演員角色包括鍾雪瑩, 葛民輝, …詳情請看
圖片來源：填詞L電影劇照