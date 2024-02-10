填詞L

填詞L影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.17 上映優先場

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《填詞L》於2.17 在香港上映！《填詞L》由鍾雪瑩, 葛民輝, 麗英, 吳冰, 陳書昕, 陳毅燊, 周漢寧, 邵美君, 潘宗孝, 胡子彤, 戴玉麒, 楊偉倫, 吳家忻, 梁仲恆, 林千渟, 朱栢康, 鄧麗欣, 曾翠珊, 邱志宇主演，東方新地為你整合《填詞L》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《填詞L》7大入場前必看重點

《填詞L》重點一丨電影詳情
《填詞L》重點二丨劇情簡介
《填詞L》重點三丨填詞L影評
《填詞L》重點四丨電影預告
《填詞L》重點五丨預告片段曝光
《填詞L》重點六丨電影彩蛋
《填詞L》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《填詞L》重點一丨電影詳情

《填詞L》電影詳情
名稱 填詞L (The Lyricist Wannabe)
片種 劇情
編劇
導演 黃綺琳
主演 鍾雪瑩, 葛民輝, 麗英, 吳冰, 陳書昕, 陳毅燊, 周漢寧, 邵美君, 潘宗孝, 胡子彤, 戴玉麒, 楊偉倫, 吳家忻, 梁仲恆, 林千渟, 朱栢康, 鄧麗欣, 曾翠珊, 邱志宇
片長 1小時53分
級別 IIB 級
語言 粵語
上映 2024年2月17日, Sat (優先場)
2024年3月7日, Thu (公映)
填詞L電影劇照
填詞L （圖片來源：填詞L電影劇照）

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《填詞L》重點二丨劇情簡介

填詞L劇情講述天生我材必有用」羅穎詩誤信師長的讒言，認定寫歌詞是她這輩子的使命，立志要當填詞人！好事多磨，儘管阿詩扭盡六壬、奇招百出，一邊增進填詞功力、一邊廣結善緣，仍未能成功入行，做不成填詞人，反淪為填詞L。「只要有恆心，鐵柱磨成針」，填詞L揹著夢想的包袱在填滿遺憾的道上狂奔！
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《填詞L》重點三丨填詞L影評

影評有待更新
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《填詞L》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《填詞L》重點五丨預告片段曝光

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《填詞L》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有填詞L彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《填詞L》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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《填詞L》劇情大綱是什麼？

《填詞L》描述天生我材必有用」羅穎詩誤信師長…詳情請看

《填詞L》演員角色包括誰？

《填詞L》演員角色包括鍾雪瑩, 葛民輝, …詳情請看

圖片來源：填詞L電影劇照

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