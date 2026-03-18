夢遊塔吉克片場

夢遊塔吉克片場影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.21上映

電影影評
東方新地編輯部

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夢遊塔吉克片場影評｜《夢遊塔吉克片場》於3.21在香港上映！東方新地為你整合《夢遊塔吉克片場》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

夢遊塔吉克片場影評｜入場前7大必看劇情

《夢遊塔吉克片場》必看一丨電影詳情
《夢遊塔吉克片場》必看二丨劇情簡介
《夢遊塔吉克片場》必看三丨《夢遊塔吉克片場》影評
《夢遊塔吉克片場》必看四丨電影預告
《夢遊塔吉克片場》必看五丨預告片段曝光
《夢遊塔吉克片場》必看六丨電影彩蛋
《夢遊塔吉克片場》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《夢遊塔吉克片場》必看一丨電影詳情

《夢遊塔吉克片場》電影詳情
名稱 夢遊塔吉克片場 (Black Rabbit, White Rabbit)
片種 劇情,懸疑
編劇
導演 Shahram Mokri
主演 Babak Karimi,Hasti Mohammaï,Kibriyo Dilyobova,Bezhan Davlyatov
片長 2小時19分
級別 待定
語言 塔吉克語, 波斯語, 俄語 (英文字幕)
上映 2026年3月21日, Sat (公映)

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夢遊塔吉克片場
夢遊塔吉克片場（圖片來源：夢遊塔吉克片場電影劇照)

《夢遊塔吉克片場》必看二丨劇情簡介

一位永遠不在場的伊朗導演在塔吉克翻拍一部經典伊朗電影時，劇組的道具總監竟然發現準備使用的槍械並非道具。與此同時，年輕女演員闖入片場，為求爭取一個試鏡機會。而在城市的另一角，一位剛剛經歷嚴重車禍的女子揭發意外原來是一場陰謀。三段看似毫無關聯的故事，卻詭異地交織成一個謎，引領觀眾沉浸於這場虛實難分的夢境。導演以精妙絕倫的長鏡頭貫穿伏線，探討電影鋪排的本質。假如電影中埋伏的每一把「契訶夫之槍」，都指向一個終極懸念，它最終會否擊發？
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《夢遊塔吉克片場》必看三丨夢遊塔吉克片場影評

影評有待更新
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《夢遊塔吉克片場》必看四丨電影預告

預告有待更新
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《夢遊塔吉克片場》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
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《夢遊塔吉克片場》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有夢遊塔吉克片場彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《夢遊塔吉克片場》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看夢遊塔吉克片場上映時間、場-次及預售情況：

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圖片來源：夢遊塔吉克片場電影劇照

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