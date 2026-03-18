夢遊塔吉克片場影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.21上映
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夢遊塔吉克片場影評｜《夢遊塔吉克片場》於3.21在香港上映！東方新地為你整合《夢遊塔吉克片場》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
夢遊塔吉克片場影評｜入場前7大必看劇情
《夢遊塔吉克片場》必看一丨電影詳情
《夢遊塔吉克片場》必看二丨劇情簡介
《夢遊塔吉克片場》必看三丨《夢遊塔吉克片場》影評
《夢遊塔吉克片場》必看四丨電影預告
《夢遊塔吉克片場》必看五丨預告片段曝光
《夢遊塔吉克片場》必看六丨電影彩蛋
《夢遊塔吉克片場》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《夢遊塔吉克片場》必看一丨電影詳情
|《夢遊塔吉克片場》電影詳情
|名稱
|夢遊塔吉克片場 (Black Rabbit, White Rabbit)
|片種
|劇情,懸疑
|編劇
|—
|導演
|Shahram Mokri
|主演
|Babak Karimi,Hasti Mohammaï,Kibriyo Dilyobova,Bezhan Davlyatov
|片長
|2小時19分
|級別
|待定
|語言
|塔吉克語, 波斯語, 俄語 (英文字幕)
|上映
|2026年3月21日, Sat (公映)
《夢遊塔吉克片場》必看二丨劇情簡介
一位永遠不在場的伊朗導演在塔吉克翻拍一部經典伊朗電影時，劇組的道具總監竟然發現準備使用的槍械並非道具。與此同時，年輕女演員闖入片場，為求爭取一個試鏡機會。而在城市的另一角，一位剛剛經歷嚴重車禍的女子揭發意外原來是一場陰謀。三段看似毫無關聯的故事，卻詭異地交織成一個謎，引領觀眾沉浸於這場虛實難分的夢境。導演以精妙絕倫的長鏡頭貫穿伏線，探討電影鋪排的本質。假如電影中埋伏的每一把「契訶夫之槍」，都指向一個終極懸念，它最終會否擊發？
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《夢遊塔吉克片場》必看三丨夢遊塔吉克片場影評
影評有待更新
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《夢遊塔吉克片場》必看四丨電影預告
預告有待更新
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《夢遊塔吉克片場》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《夢遊塔吉克片場》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有夢遊塔吉克片場彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《夢遊塔吉克片場》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看夢遊塔吉克片場上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：夢遊塔吉克片場電影劇照