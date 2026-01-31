大內密探零零發影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.31上映
大內密探零零發影評｜《大內密探零零發》於1.31在香港上映！東方新地為你整合《大內密探零零發》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
大內密探零零發影評｜入場前7大必看劇情
《大內密探零零發》必看一丨電影詳情
《大內密探零零發》必看二丨劇情簡介
《大內密探零零發》必看三丨《大內密探零零發》影評
《大內密探零零發》必看四丨電影預告
《大內密探零零發》必看五丨預告片段曝光
《大內密探零零發》必看六丨電影彩蛋
《大內密探零零發》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《大內密探零零發》必看一丨電影詳情
|《大內密探零零發》電影詳情
|名稱
|大內密探零零發 (Forbidden City Cop)
|片種
|喜劇
|編劇
|勞文生, 谷德昭, 周星馳
|導演
|谷德昭,周星馳
|主演
|周星馳,劉嘉玲,李若彤,羅家英,張達明,李力持,劉達,袁祥仁,袁信義,苑瓊丹,潘恆生,朱咪咪,植敬雯,江欣燕,黃智強,黃一飛,歐錦棠,谷德昭
|片長
|1小時29分
|級別
|IIA 級
|語言
|粵語 (中文字幕)
|上映
|2026年1月31日, Sat (重映)1996年3月16日, Sat (公映)
《大內密探零零發》必看二丨劇情簡介
今有007，古有零零發…中國古時，為著保護天子性命之安全，秘密訓練了特定人選，是為「保龍一族」，零零發是保龍一族中「恭、喜、發、財」四大主要成員之一，發擁有一顆超時代之科學頭腦，故經常研究一些嶄新意念之發明獻予皇上。
《大內密探零零發》必看三丨大內密探零零發影評
影評有待更新
《大內密探零零發》必看四丨電影預告
預告有待更新
《大內密探零零發》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《大內密探零零發》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有大內密探零零發彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《大內密探零零發》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看大內密探零零發上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：大內密探零零發電影劇照