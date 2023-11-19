大象席地而坐影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.19 上映
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《大象席地而坐》於11.19 在香港上映！《大象席地而坐》由宇, 彭昱暢, 章王玉雯, 李從喜, 董向榮主演，東方新地為你整合《大象席地而坐》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《大象席地而坐》7大入場前必看重點
《大象席地而坐》重點一丨電影詳情
《大象席地而坐》重點二丨劇情簡介
《大象席地而坐》重點三丨大象席地而坐影評
《大象席地而坐》重點四丨電影預告
《大象席地而坐》重點五丨預告片段曝光
《大象席地而坐》重點六丨電影彩蛋
《大象席地而坐》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《大象席地而坐》重點一丨電影詳情
|《大象席地而坐》電影詳情
|名稱
|大象席地而坐 (An Elephant Sitting Still)
|片種
|劇情
|編劇
|胡波
|導演
|胡波
|主演
|宇, 彭昱暢, 章王玉雯, 李從喜, 董向榮
|片長
|3小時54分
|級別
|IIB 級
|語言
|普通話 (中文字幕)
|上映
|2023年11月19日, Sun (重映)
2018年11月9日, Fri (公映)
《大象席地而坐》重點二丨劇情簡介
大象席地而坐劇情講述中國北方陰沉天空下，十六歲的高中生韋布為了保護好友，將學校最蠻橫的人推下樓梯，命懸一線；年過六十的鄰居王金，一位將被逐出家門的老人幫助了逃亡中的韋布；受困於與教務副主任不明關係的同班女孩黃玲，亦與他建立起曖昧又悲劇的連接。宛如毒龍的暴力追討者，冷酷的校方與家長，都在這個城市四處佈網，討伐韋布。三位絕望的主角深陷在這個關於虛無主義憤怒的故事中，他們穿梭過荒原，重新面對真實的生活。追討的流氓于城，也在好友墜樓的陰影裡經歷了傷痛而狼狽的一天。出於某種同情，他雖抓到了韋布，卻又將他放走，三人最終登上了開往滿洲里的長途車，據說，一隻馬戲團大象在那席地而坐。
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《大象席地而坐》重點三丨大象席地而坐影評
觀眾總評分：7.9/10影評有待更新
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《大象席地而坐》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《大象席地而坐》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：大象席地而坐電影劇照