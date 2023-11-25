天空之城影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.25 上映
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《天空之城》於11.25 在香港上映！《天空之城》由配音: 橫澤啟子, 田中真弓, 初井言榮, 寺田農主演，東方新地為你整合《天空之城》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《天空之城》7大入場前必看重點
《天空之城》重點一丨電影詳情
《天空之城》重點二丨劇情簡介
《天空之城》重點三丨天空之城影評
《天空之城》重點四丨電影預告
《天空之城》重點五丨預告片段曝光
《天空之城》重點六丨電影彩蛋
《天空之城》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《天空之城》重點一丨電影詳情
|《天空之城》電影詳情
|名稱
|天空之城 (Castle in the Sky)
|片種
|動作,冒險,奇幻
|編劇
|—
|導演
|宮崎駿
|主演
|配音: 橫澤啟子, 田中真弓, 初井言榮, 寺田農
|片長
|2小時4分
|級別
|I 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年11月25日, Sat (重映)
《天空之城》重點二丨劇情簡介
天空之城劇情講述天空之城」是一懸空城市，由早已絕跡地球的神秘族類所創建。傳說那裏藏著大量寶藏及財富，因而引來以杜娜為首的海盜誓死爭奪；同時政府軍麥瑞勤亦受命追查城中是否存在著統治地球的神秘力量。兩幫人同時追蹤懷有一顆飛行石的女孩茜黛，力求揭開「天空之城」之謎。正當茜黛置身危急時刻，突然為少年柏斯所救，兩人一見如故，共同經歷了一段驚險旅程…
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《天空之城》重點三丨天空之城影評
觀眾總評分：8.1/10影評有待更新
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《天空之城》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《天空之城》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：天空之城電影劇照