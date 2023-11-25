天空之城影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.25 上映

《天空之城》於11.25 在香港上映！《天空之城》由配音: 橫澤啟子, 田中真弓, 初井言榮, 寺田農主演，東方新地為你整合《天空之城》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。