失業生影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.25 上映
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《失業生》於11.25 在香港上映！《失業生》由陳百強, 張國榮, 徐杰, 鄺美寶, 鍾保羅主演，東方新地為你整合《失業生》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《失業生》7大入場前必看重點
《失業生》重點一丨電影詳情
《失業生》重點二丨劇情簡介
《失業生》重點三丨失業生影評
《失業生》重點四丨電影預告
《失業生》重點五丨預告片段曝光
《失業生》重點六丨電影彩蛋
《失業生》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《失業生》重點一丨電影詳情
|《失業生》電影詳情
|名稱
|失業生 (Job Hunter)
|片種
|愛情,劇情
|編劇
|海滴
|導演
|霍耀良
|主演
|陳百強, 張國榮, 徐杰, 鄺美寶, 鍾保羅
|片長
|1小時36分
|級別
|待定
|語言
|粵語
|上映
|2023年11月25日, Sat (重映)
《失業生》重點二丨劇情簡介
失業生劇情講述電影講述了阿榮（張國榮飾），家寶（陳百強飾）和家輝（鐘保羅飾）三人追逐夢想的成長故事，阿榮，家寶，家輝是學校裡同學好友，畢業後面對自己人生 的道路各自做出了不同的決定。阿榮家境貧寒天生叛逆，經歷了世間的種種磨難，與朋友的嫌空也日漸消融。熱愛音樂的家寶一心想要追求自己的夢想，在不被家人理解後憤然出走，與阿榮等人打工賺錢並收穫了純淨的愛情，最後被唱片公司發現做了自己的演唱會。玩世不恭的弟弟家輝選擇了一條父母喜歡的道路，但也一直在背後默默支持者哥哥和朋友。這三個畢業又即失業的學生是怎樣在這個夢想與現實激烈碰撞的畢業季中殊途同歸的呢？
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《失業生》重點三丨失業生影評
觀眾總評分：7.1/10影評有待更新
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《失業生》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《失業生》重點五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《失業生》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有失業生彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《失業生》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：失業生電影劇照