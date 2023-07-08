失衡凶間之惡念之最影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！7.27 上映
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《失衡凶間之惡念之最》於7.27 在香港上映！《失衡凶間之惡念之最》由姜皓文, 朱栢謙, 陳湛文, 柯煒林, 何穎璇, 林千渟, 盧慧敏, 周祉君, 吳鳳鳴, 張凱娸, 張滿源, 黃錠江主演，東方新地為你整合《失衡凶間之惡念之最》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《失衡凶間之惡念之最》7大入場前必看重點
《失衡凶間之惡念之最》重點一丨電影詳情
《失衡凶間之惡念之最》重點二丨劇情簡介
《失衡凶間之惡念之最》重點三丨失衡凶間之惡念之最影評
《失衡凶間之惡念之最》重點四丨電影預告
《失衡凶間之惡念之最》重點五丨預告片段曝光
《失衡凶間之惡念之最》重點六丨電影彩蛋
《失衡凶間之惡念之最》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《失衡凶間之惡念之最》重點一丨電影詳情
|《失衡凶間之惡念之最》電影詳情
|名稱
|失衡凶間之惡念之最 (Tales from the Occult: Ultimate Malevolence)
|片種
|犯罪,懸疑
|編劇
|—
|導演
|李志毅, 李巨源, 黃炳耀
|主演
|姜皓文, 朱栢謙, 陳湛文, 柯煒林, 何穎璇, 林千渟, 盧慧敏, 周祉君, 吳鳳鳴, 張凱娸, 張滿源, 黃錠江
|片長
|1小時33分
|級別
|IIB 級
|語言
|粵語
|上映
|2023年7月27日, Thu (公映)
《失衡凶間之惡念之最》重點二丨劇情簡介
失衡凶間之惡念之最劇情講述要命的溫柔 好友小木 (林千渟 飾) 慘遭擄殺，魔術師阿花 (何穎璇 飾)頻見幻象。兩人最後通話的內容疑有破案線索，為此阿花接受催眠，試圖尋回那段記憶，卻將自己置於危險之中。 逃殺 阿豪(姜皓文 飾)半夜醒來，發現自己在詭秘工廠大廈內。莫明的他繼而遇上屍骸、鬼魅和前妻(盧慧敏 飾)！他必須想辦法逃出這個迷宮。 死亡回憶 亞譚 (陳湛文 飾) 和余仔 (柯煒林 飾) 是中學同學兼好友，兩人對電影充滿熱情卻多年也混不出來。一次意外，亞譚誤將余仔殺死，卻竟因此而當上導演。
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《失衡凶間之惡念之最》重點三丨失衡凶間之惡念之最影評
影評有待更新
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《失衡凶間之惡念之最》重點四丨電影預告
失衡凶間之惡念之最預告講述電影《失衡凶間之惡念之最》由莊澄及鄧漢強監製，李志毅、李巨源及⻩炳耀所執導的三部短篇《要命的溫柔》、《逃殺》及《死亡回憶》，揭開人性最可怕、最醜惡一面。
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《失衡凶間之惡念之最》重點五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《失衡凶間之惡念之最》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有失衡凶間之惡念之最彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《失衡凶間之惡念之最》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：失衡凶間之惡念之最電影劇照