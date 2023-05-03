失衡凶間之罪與殺｜5.25 上映、影評率先看！入場前必看亮點劇情+終極預告
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《失衡凶間之罪與殺》於5.25 在香港上映！Sundaykiss為你整合《失衡凶間之罪與殺》上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
2023必睇電影上映推介
|《失衡凶間之罪與殺》電影詳情
|名稱
|失衡凶間之罪與殺 (Tales from the Occult: Body and Soul)
|片種
|劇情,犯罪,懸疑
|編劇
|—
|導演
|許學文, 陳翊恆, 黃千殷
|主演
|林嘉欣, 衛詩雅, 劉俊謙, 蔡思韵, 黃又南, 朱栢康, 朱鑑然, 胡子彤, 陳毅燊
|片長
|1小時33分
|級別
|IIB 級
|語言
|粵語
|上映
|2023年5月25日, Thu (公映)
《失衡凶間之罪與殺》丨劇情簡介
由莊澄及鄧漢強監製，三位本土新導演許學文、陳翊恆、黃千殷聯手執導的《失衡凶間之罪與殺》，召集多位實力演員坐陣演出；有林嘉欣、衛詩雅、劉俊謙、蔡思韵、黃又南、朱栢康、朱鑑然及胡子彤等。以三個畸愛故事《頭髮》、《貓劫》和《闇室》，解構執念成狂，引發暗黑人性的失衡，詭2誓必加倍……
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