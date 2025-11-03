奪命狂呼7影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！2.26上映
奪命狂呼7影評｜《奪命狂呼7》於2.26在香港上映！東方新地為你整合《奪命狂呼7》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
|《奪命狂呼7》電影詳情
|名稱
|奪命狂呼7 (Scream 7)
|片種
|驚慄,懸疑
|編劇
|奇雲威廉遜, 佳畢錫克
|導演
|奇雲威廉遜
|主演
|莉芙金寶,歌迪妮覺絲,伊莎貝美,積絲雯沙禾布朗,美臣古汀,安娜坎普,喬爾麥克哈爾,麥根娜姬絲,美雪蘭杜芙,占美達羅,阿薩格曼,絲麗奧康納,森維納,伊頓艾伯利,添西蒙斯 及 馬克康蘇路斯
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2026年2月26日, Thu (公映)
新的鬼面殺手出現在薛妮（莉芙金寶 飾）過著新生活的寧靜小鎮，她心底裡最恐懼的事已在現實生活中發生！因為她的女兒（伊莎貝美 飾）成為了鬼面殺手下一個目標。為了保護家人，薛妮必須再次面對她過去的恐怖經歷，乾淨俐落地結束無止境的血腥殺戮。
影評有待更新
預告有待更新
預告有待更新
現時暫未有奪命狂呼7彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
立即查看奪命狂呼7上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：奪命狂呼7電影劇照