女子監獄影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.7 上映
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《女子監獄》於9.7 在香港上映！《女子監獄》由周秀娜, 鍾欣潼, 吳千語, 吳家麗主演，東方新地為你整合《女子監獄》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《女子監獄》7大入場前必看重點
《女子監獄》重點一丨電影詳情
《女子監獄》重點二丨劇情簡介
《女子監獄》重點三丨女子監獄影評
《女子監獄》重點四丨電影預告
《女子監獄》重點五丨預告片段曝光
《女子監獄》重點六丨電影彩蛋
《女子監獄》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《女子監獄》重點一丨電影詳情
|《女子監獄》電影詳情
|名稱
|女子監獄 (Prison Flowers)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|呂美鳳
|主演
|周秀娜, 鍾欣潼, 吳千語, 吳家麗
|片長
|待定
|級別
|IIB 級
|語言
|粵語 (中文字幕)
|上映
|2023年9月7日, Thu (公映)
《女子監獄》重點二丨劇情簡介
女子監獄劇情講述新入冊女囚 — 頂姐（周秀娜 飾）本為一位達官貴人，後因偽造文書被判入獄，重新適應一個前所未見的世界。幸然她逐漸得到大眾媽打── BO媽（吳家麗 飾）的信任，更透過自己的手段和野心，在獄中創立一套新式交易制度，一躍成為獄中舉足輕重的大人物。可是頂姐的崛起威脅到監獄裡的黑道啊嫂 ── 波嫂（鍾欣潼 飾）。頂姐與波嫂兩幫人互相撕咬，三不五時在獄中開戰，令監獄中不得安寧。 此時，為人聞風喪膽的黑手劏豬環（李彩華 飾）再度歸來，誓要重奪舊有勢力，她先是插贓婉禍陷害頂姐與波嫂，繼而為爭奪地盤佈置一連串恐嚇與襲擊，令獄中一切勢力平衡頓時變得盪言無全，就連波嫂及BO媽都無法力抗時，頂姐及時想到二人聯手對抗劏豬環，以智取勝……
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《女子監獄》重點三丨女子監獄影評
影評有待更新
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《女子監獄》重點四丨電影預告
女子監獄預告講述電影以近年少有的女囚犯為題材並以監獄作主景，講述兩大女囚幫派包括阿嬌及Chrissie原是勢不兩立，面對重歸監獄的女囚李彩華破壞獄中勢力平衡秩序，更虐人至死，兩派決定結盟對付，女子監獄陷入一場前所未有的暴動！
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《女子監獄》重點五丨預告片段曝光
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《女子監獄》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有女子監獄彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《女子監獄》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：女子監獄電影劇照