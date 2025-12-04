女孩不平凡影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.18上映
女孩不平凡影評｜《女孩不平凡》於12.18在香港上映！東方新地為你整合《女孩不平凡》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
女孩不平凡影評｜入場前7大必看劇情
《女孩不平凡》必看一丨電影詳情
《女孩不平凡》必看二丨劇情簡介
《女孩不平凡》必看三丨《女孩不平凡》影評
《女孩不平凡》必看四丨電影預告
《女孩不平凡》必看五丨預告片段曝光
《女孩不平凡》必看六丨電影彩蛋
《女孩不平凡》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《女孩不平凡》必看一丨電影詳情
|《女孩不平凡》電影詳情
|名稱
|女孩不平凡 (Girlfriends)
|片種
|愛情
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|1小時40分
|級別
|IIB 級
|語言
|粵語 (中英文字幕)
|上映
|2025年12月18日, Thu (公映)
《女孩不平凡》必看二丨劇情簡介
三段愛情故事，見證一個女孩的成長。17歲時的青春懵懂，22歲時的不夠勇敢，34歲時經過現實打磨的蛻變成長。
《女孩不平凡》必看三丨女孩不平凡影評
影評有待更新
《女孩不平凡》必看四丨電影預告
預告有待更新
《女孩不平凡》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《女孩不平凡》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有女孩不平凡彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《女孩不平凡》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看女孩不平凡上映時間、場-次及預售情況：
