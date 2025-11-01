女孩影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！11.3上映優先場
廣告
女孩影評｜《女孩》於11.3在香港上映！東方新地為你整合《女孩》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
女孩影評｜入場前7大必看劇情
《女孩》必看一丨電影詳情
《女孩》必看二丨劇情簡介
《女孩》必看三丨《女孩》影評
《女孩》必看四丨電影預告
《女孩》必看五丨預告片段曝光
《女孩》必看六丨電影彩蛋
《女孩》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《女孩》必看一丨電影詳情
|《女孩》電影詳情
|名稱
|女孩 (Girl)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|舒淇
|主演
|邱澤,9m88,白小櫻,林品彤
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|國語 (中文字幕)
|上映
|2025年11月4日, Tue (優先場)2025年11月6日, Thu (公映)
《女孩》必看二丨劇情簡介
1988年的基隆港在時代進化下煙塵蔽日，女孩林小麗（白小櫻飾）在迷惘中長大，渴望逃離黑暗。直到遇見無懼眼光、自在生活的李莉莉（林品彤飾），她才第一次看見世界的色彩。然而，這份嚮往卻觸動了母親阿娟（9m88飾）的過往創傷。當年，她也曾憧憬未來，卻被現實困住。女孩與女人，在交錯的命運中互相映照，像一面鏡子照出彼此的傷卻無能為力。
回到目錄
《女孩》必看三丨女孩影評
影評有待更新
回到目錄
《女孩》必看四丨電影預告
女孩預告講述國際影后舒淇首執導筒之作，威尼斯首映一鳴驚人，勇奪釜山國際電影節最佳導演獎，動人故事中融入真實生命經驗與想像，攜手邱澤、9m88、白小櫻、林品彤等實力派演員演繹世代傷痕
《女孩》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《女孩》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有女孩彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《女孩》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看女孩上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：女孩電影劇照