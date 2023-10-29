女鬼橋2：怨鬼樓影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.30 上映
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《女鬼橋2：怨鬼樓》於11.30 在香港上映！《女鬼橋2：怨鬼樓》由王渝萱, 林哲熹, 施柏宇主演，東方新地為你整合《女鬼橋2：怨鬼樓》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《女鬼橋2：怨鬼樓》7大入場前必看重點
《女鬼橋2：怨鬼樓》重點一丨電影詳情
《女鬼橋2：怨鬼樓》重點二丨劇情簡介
《女鬼橋2：怨鬼樓》重點三丨女鬼橋2：怨鬼樓影評
《女鬼橋2：怨鬼樓》重點四丨電影預告
《女鬼橋2：怨鬼樓》重點五丨預告片段曝光
《女鬼橋2：怨鬼樓》重點六丨電影彩蛋
《女鬼橋2：怨鬼樓》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《女鬼橋2：怨鬼樓》重點一丨電影詳情
|《女鬼橋2：怨鬼樓》電影詳情
|名稱
|女鬼橋2：怨鬼樓 (The Bridge Curse 2: Ritual)
|片種
|恐怖
|編劇
|—
|導演
|奚岳隆
|主演
|王渝萱, 林哲熹, 施柏宇
|片長
|1小時50分
|級別
|待定
|語言
|國語 (中英文字幕)
|上映
|2023年11月30日, Thu (公映)
《女鬼橋2：怨鬼樓》重點二丨劇情簡介
女鬼橋2：怨鬼樓劇情講述傳說中，文華大學位於陰陽交界之地，當年建築師將校園設計成鎮煞用的「逆八卦」陣形，希望能用此陣形困著孤魂野鬼，沒想到卻因此陸續傳出眾多校園怪談：有人搭電梯時誤闖陰間、有人撞見在教室跳舞的女鬼、更有許多學生在晚上聽到幽怨的歌聲⋯⋯就讀文華大學的連裕婷（王渝萱 飾），自從三年前哥哥（施柏宇 飾）在校內遇上靈異事件後昏迷不醒，一直想完成哥哥用畢生心血設計的校園恐怖AR遊戲，實測與鬼捉迷藏、召喚陰間怨靈，進入萬劫不復的鬼電梯……AR遊戲竟變成現實！眾人遭到校內種種惡靈的襲擊，而裕婷也在無意間發現哥哥昏迷不醒的真正原因⋯⋯
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《女鬼橋2：怨鬼樓》重點三丨女鬼橋2：怨鬼樓影評
影評有待更新
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《女鬼橋2：怨鬼樓》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《女鬼橋2：怨鬼樓》重點五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《女鬼橋2：怨鬼樓》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有女鬼橋2：怨鬼樓彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《女鬼橋2：怨鬼樓》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：女鬼橋2：怨鬼樓電影劇照