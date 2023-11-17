如果主子會說話影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.30 上映

《如果主子會說話》於11.30 在香港上映！《如果主子會說話》由蔡凡熙, 魏蔓, 辛樂兒, 陳怡叡, 陳禕倫, 風田, 黃迪揚, 楊朵立, 劉亮佐主演，東方新地為你整合《如果主子會說話》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。