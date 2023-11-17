如果主子會說話影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.30 上映
廣告
《如果主子會說話》於11.30 在香港上映！《如果主子會說話》由蔡凡熙, 魏蔓, 辛樂兒, 陳怡叡, 陳禕倫, 風田, 黃迪揚, 楊朵立, 劉亮佐主演，東方新地為你整合《如果主子會說話》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《如果主子會說話》7大入場前必看重點
《如果主子會說話》重點一丨電影詳情
《如果主子會說話》重點二丨劇情簡介
《如果主子會說話》重點三丨如果主子會說話影評
《如果主子會說話》重點四丨電影預告
《如果主子會說話》重點五丨預告片段曝光
《如果主子會說話》重點六丨電影彩蛋
《如果主子會說話》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《如果主子會說話》重點一丨電影詳情
|《如果主子會說話》電影詳情
|名稱
|如果主子會說話
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|唐在揚
|主演
|蔡凡熙, 魏蔓, 辛樂兒, 陳怡叡, 陳禕倫, 風田, 黃迪揚, 楊朵立, 劉亮佐
|片長
|1小時40分
|級別
|I 級
|語言
|—
|上映
|2023年11月30日, Thu (公映)
《如果主子會說話》重點二丨劇情簡介
如果主子會說話劇情講述原本對和人類生活不抱任何期待的橘貓等等 (任賢齊 聲 演) ，流浪期間被善良的陳雨庭 (魏蔓飾) 暫時收留，正 當等等感覺人類其實和貓想的不一樣時 ， 陳雨庭忽然消失了 ，等等不明白這個溫柔的女孩為什麼離開 ，卻知道那個浪本沒養寵物卻常來買飼料的陸鈞翔 (蔡凡熙 飾) 也想找到她 ,，甚至為了找到心目中的女神 ，不惜把腦筋動到一隻猫身上！ 自從和陸鈞翔展開人貓同居生活 ,，等等除了享受喵星人使唤踐踏鏟屎官的權利 ， 還有一項特別有趣的任務，就是讓陸鈞翔能更加接近與他倆有着命定緣分的陳雨庭 ，同時避開不來電卻積極追愛的青梅竹馬菲菲 (辛樂兒 飾) 。 而一談起戀愛就會無限卡關的動物溝通師陸鈞翔 ， 和外表人一貓的日常工作就軟萌但耍賤吐嘈張口就來的等等，一人一貓的日常工作就是解決毛小孩與主人相處中過到的各種疑難雜症……
回到目錄
《如果主子會說話》重點三丨如果主子會說話影評
影評有待更新
回到目錄
《如果主子會說話》重點四丨電影預告
預告有待更新
回到目錄
《如果主子會說話》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：如果主子會說話電影劇照