媽打決戰小布殊｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！5.25 上映
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《媽打決戰小布殊》於5.25 在香港上映！《媽打決戰小布殊》由梅爾覃･卡普坦, 亞歷山大･舒爾主演，東方新地為你整合《媽打決戰小布殊》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《媽打決戰小布殊》5大入場前必看重點
《媽打決戰小布殊》重點一丨電影詳情
《媽打決戰小布殊》重點二丨劇情簡介
《媽打決戰小布殊》重點三丨影評
《媽打決戰小布殊》重點四丨預告
《媽打決戰小布殊》重點五｜上映時間、場次及預售情況
《媽打決戰小布殊》重點一丨電影詳情
|《媽打決戰小布殊》電影詳情
|名稱
|媽打決戰小布殊 (Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush)
|片種
|喜劇
|編劇
|—
|導演
|安德烈亞斯 ･ 德勒森
|主演
|梅爾覃･卡普坦, 亞歷山大･舒爾
|片長
|1小時59分
|級別
|IIA 級
|語言
|德文、土耳其文、英文 (中英文字幕)
|上映
|2023年5月25日, Thu (公映)
《媽打決戰小布殊》重點二丨劇情簡介
土耳其裔的兒子被誤認為塔利班一員，在未經起訴下被關押美國在古巴的關塔那摩監獄，受盡凌虐；為營救兒子，天性樂觀、滔滔不絕的媽打走出廚房，聯袂沈默寡言的人權律師，以奇異團隊姿態衝擊政治擂台，對美國提出抗議並上訴到最高法院！
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《媽打決戰小布殊》重點三丨影評
影評有待更新
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《媽打決戰小布殊》重點四丨預告
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《媽打決戰小布殊》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：媽打決戰小布殊電影劇照