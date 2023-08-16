媽，是您嗎？!影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.30 上映
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《媽，是您嗎？!》於8.30 在香港上映！《媽，是您嗎？!》由吉永小百合, 大泉洋, 永野芽郁主演，東方新地為你整合《媽，是您嗎？!》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《媽，是您嗎？!》7大入場前必看重點
《媽，是您嗎？!》重點一丨電影詳情
《媽，是您嗎？!》重點二丨劇情簡介
《媽，是您嗎？!》重點三丨媽，是您嗎？!影評
《媽，是您嗎？!》重點四丨電影預告
《媽，是您嗎？!》重點五丨預告片段曝光
《媽，是您嗎？!》重點六丨電影彩蛋
《媽，是您嗎？!》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《媽，是您嗎？!》重點一丨電影詳情
|《媽，是您嗎？!》電影詳情
|名稱
|媽，是您嗎？! (Mom, Is That You?!)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|山田洋次
|主演
|吉永小百合, 大泉洋, 永野芽郁
|片長
|1小時50分
|級別
|待定
|語言
|英語 (中英文字幕)
|上映
|2023年8月30日, Wed (公映)
《媽，是您嗎？!》重點二丨劇情簡介
媽，是您嗎？!劇情講述昭夫任職人事部主管，事業與婚姻皆不如意，女兒上了大學，父女關係亦欠佳。有天昭夫決定回老家探望獨居的母親，發現母親好像遇上了第二春。他大感驚訝困惑，卻因此看到了從未見過的母親另一面。
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《媽，是您嗎？!》重點三丨媽，是您嗎？!影評
影評有待更新
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《媽，是您嗎？!》重點四丨電影預告
媽，是您嗎？!預告講述改編同名舞台劇，日本殿堂級導演山田洋次老而彌堅，執導第九十部作品，拍家庭題材可謂手到拿來，在《母親》（2008）和《給兒子的安魂曲》（2015）之後，帶來「母親三部曲」最終章，仍是一貫溫暖動人。繼續由吉永小百合飾演母親，更被視為她集大成之作。
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《媽，是您嗎？!》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：媽，是您嗎？!電影劇照