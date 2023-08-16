媽，是您嗎？!

媽，是您嗎？!影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.30 上映

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東方新地

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《媽，是您嗎？!》於8.30 在香港上映！《媽，是您嗎？!》由吉永小百合, 大泉洋, 永野芽郁主演，東方新地為你整合《媽，是您嗎？!》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《媽，是您嗎？!》7大入場前必看重點

《媽，是您嗎？!》重點一丨電影詳情
《媽，是您嗎？!》重點二丨劇情簡介
《媽，是您嗎？!》重點三丨媽，是您嗎？!影評
《媽，是您嗎？!》重點四丨電影預告
《媽，是您嗎？!》重點五丨預告片段曝光
《媽，是您嗎？!》重點六丨電影彩蛋
《媽，是您嗎？!》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《媽，是您嗎？!》重點一丨電影詳情

《媽，是您嗎？!》電影詳情
名稱 媽，是您嗎？! (Mom, Is That You?!)
片種
編劇
導演 山田洋次
主演 吉永小百合, 大泉洋, 永野芽郁
片長 1小時50分
級別 待定
語言 英語 (中英文字幕)
上映 2023年8月30日, Wed (公映)
媽，是您嗎？!電影劇照
媽，是您嗎？! （圖片來源：媽，是您嗎？!電影劇照）

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《媽，是您嗎？!》重點二丨劇情簡介

媽，是您嗎？!劇情講述昭夫任職人事部主管，事業與婚姻皆不如意，女兒上了大學，父女關係亦欠佳。有天昭夫決定回老家探望獨居的母親，發現母親好像遇上了第二春。他大感驚訝困惑，卻因此看到了從未見過的母親另一面。
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《媽，是您嗎？!》重點三丨媽，是您嗎？!影評

影評有待更新
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《媽，是您嗎？!》重點四丨電影預告

媽，是您嗎？!預告講述改編同名舞台劇，日本殿堂級導演山田洋次老而彌堅，執導第九十部作品，拍家庭題材可謂手到拿來，在《母親》（2008）和《給兒子的安魂曲》（2015）之後，帶來「母親三部曲」最終章，仍是一貫溫暖動人。繼續由吉永小百合飾演母親，更被視為她集大成之作。
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《媽，是您嗎？!》重點五丨預告片段曝光

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《媽，是您嗎？!》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有媽，是您嗎？!彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《媽，是您嗎？!》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：媽，是您嗎？!電影劇照

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