媽，是您嗎？!影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.30 上映

《媽，是您嗎？!》於8.30 在香港上映！《媽，是您嗎？!》由吉永小百合, 大泉洋, 永野芽郁主演，東方新地為你整合《媽，是您嗎？!》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。