孤星淚影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.30 上映
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《孤星淚》於8.30 在香港上映！《孤星淚》由曉治積曼, 安妮夏菲維, 羅素高爾, 曉治積曼, 海倫娜寶咸卡達, 艾迪烈柏尼主演，東方新地為你整合《孤星淚》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《孤星淚》7大入場前必看重點
《孤星淚》重點一丨電影詳情
《孤星淚》重點二丨劇情簡介
《孤星淚》重點三丨孤星淚影評
《孤星淚》重點四丨電影預告
《孤星淚》重點五丨預告片段曝光
《孤星淚》重點六丨電影彩蛋
《孤星淚》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《孤星淚》重點一丨電影詳情
|《孤星淚》電影詳情
|名稱
|孤星淚 (Les Misérables)
|片種
|愛情,歷史
|編劇
|—
|導演
|湯賀柏
|主演
|曉治積曼, 安妮夏菲維, 羅素高爾, 曉治積曼, 海倫娜寶咸卡達, 艾迪烈柏尼
|片長
|2小時38分
|級別
|IIA 級
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2023年8月30日, Wed (重映)
2012年12月25日, Tue (公映)
《孤星淚》重點二丨劇情簡介
孤星淚劇情講述先後在42個國家及地區，以21種語言公演，全球超過6,000萬觀眾入場觀看，被譽為最經典的音樂劇——《孤星淚》，今年聖誕將再一次登上大銀幕！ 故事發生在19世紀的法國。窮苦農民Jean Valjean（曉治積曼 飾）因偷麵包而入獄，監禁期間屢次無視法律，於是展開長達二十年的逃亡生涯，並受到鐵面警官Javert（羅素高爾 飾）鍥而不捨地追捕。 期間遇上女工Fantine（安妮夏菲維 飾），早被男友拋棄的Fantine為了自己和幼女Cosette的生活，被迫出賣頭髮和身體，最後更積勞成疾去世，Jean決定撫養Cosette。 多年後，當Cosette（雅曼達施菲 飾）長大成人，當時的巴黎更趨動盪不安。 而一場改變他們和法國人民命運的重大革命，正山雨欲來…
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《孤星淚》重點三丨孤星淚影評
影評有待更新
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《孤星淚》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《孤星淚》重點五丨預告片段曝光
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《孤星淚》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有孤星淚彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《孤星淚》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：孤星淚電影劇照