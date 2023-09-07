孤注一擲

孤注一擲影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.21 上映

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《孤注一擲》於9.21 在香港上映！《孤注一擲》由張藝興, 金晨, 王大陸, 周也, 王傳君, 孫陽, 咏梅主演，東方新地為你整合《孤注一擲》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《孤注一擲》7大入場前必看重點

《孤注一擲》重點一丨電影詳情
《孤注一擲》重點二丨劇情簡介
《孤注一擲》重點三丨孤注一擲影評
《孤注一擲》重點四丨電影預告
《孤注一擲》重點五丨預告片段曝光
《孤注一擲》重點六丨電影彩蛋
《孤注一擲》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《孤注一擲》重點一丨電影詳情

《孤注一擲》電影詳情
名稱 孤注一擲 (No More Bets)
片種 劇情
編劇
導演
主演 張藝興, 金晨, 王大陸, 周也, 王傳君, 孫陽, 咏梅
片長 待定
級別 待定
語言 普通話 (中文字幕)
上映 2023年9月21日, Thu (公映)
孤注一擲電影劇照
孤注一擲 （圖片來源：孤注一擲電影劇照）

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《孤注一擲》重點二丨劇情簡介

孤注一擲劇情講述電腦程式員潘生（張藝興 飾）、模特兒安娜（金晨 飾）被海外高薪招聘吸引而出國工作，卻意外落入境外詐騙工廠的陷阱。爲了離開，兩人準備向賭徒阿天（王大陸飾）和其女友小雨（周也 飾）下手，從他們身上套現、希望能完成業績離開…. 究竟潘生與安娜能否逃過詐騙集團頭目陸經理（王傳君 飾）和阿才（孫陽 飾）的殘暴折磨？面對警察（咏梅 飾）的跨國調查和追捕，他們又會何去何從？
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《孤注一擲》重點三丨孤注一擲影評

影評有待更新
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《孤注一擲》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《孤注一擲》重點五丨預告片段曝光

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《孤注一擲》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有孤注一擲彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《孤注一擲》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：孤注一擲電影劇照

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