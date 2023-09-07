孤注一擲影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.21 上映
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《孤注一擲》於9.21 在香港上映！《孤注一擲》由張藝興, 金晨, 王大陸, 周也, 王傳君, 孫陽, 咏梅主演，東方新地為你整合《孤注一擲》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《孤注一擲》7大入場前必看重點
《孤注一擲》重點一丨電影詳情
《孤注一擲》重點二丨劇情簡介
《孤注一擲》重點三丨孤注一擲影評
《孤注一擲》重點四丨電影預告
《孤注一擲》重點五丨預告片段曝光
《孤注一擲》重點六丨電影彩蛋
《孤注一擲》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《孤注一擲》重點一丨電影詳情
|《孤注一擲》電影詳情
|名稱
|孤注一擲 (No More Bets)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|張藝興, 金晨, 王大陸, 周也, 王傳君, 孫陽, 咏梅
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|普通話 (中文字幕)
|上映
|2023年9月21日, Thu (公映)
《孤注一擲》重點二丨劇情簡介
孤注一擲劇情講述電腦程式員潘生（張藝興 飾）、模特兒安娜（金晨 飾）被海外高薪招聘吸引而出國工作，卻意外落入境外詐騙工廠的陷阱。爲了離開，兩人準備向賭徒阿天（王大陸飾）和其女友小雨（周也 飾）下手，從他們身上套現、希望能完成業績離開…. 究竟潘生與安娜能否逃過詐騙集團頭目陸經理（王傳君 飾）和阿才（孫陽 飾）的殘暴折磨？面對警察（咏梅 飾）的跨國調查和追捕，他們又會何去何從？
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《孤注一擲》重點三丨孤注一擲影評
影評有待更新
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《孤注一擲》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《孤注一擲》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：孤注一擲電影劇照