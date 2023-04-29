家有囍事｜4.29 上映、影評率先看！入場前必看亮點劇情+終極預告
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《家有囍事》於4.29 在香港上映！Sundaykiss為你整合《家有囍事》上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
2023必睇電影上映推介
|《家有囍事》電影詳情
|名稱
|家有囍事 (All’s Well, Ends Well)
|片種
|喜劇
|編劇
|—
|導演
|高志森
|主演
|周星馳, 張曼玉, 張國榮, 毛舜筠, 黃百鳴, 吳君如, 關海山, 李香琴
|片長
|1小時40分
|級別
|待定
|語言
|粵語
|上映
|2023年4月29日, Sat (重映)
《家有囍事》丨劇情簡介
讓全港觀眾公投「我最喜愛賀歲片」的話，這一部很有機會大熱當選，它見證九七前港產喜劇的最後瀟灑與自信，戲謔荷里活大玩camp camp流行曲，兩性政治不正確又如何，倒還是核心香港情懷。張國榮張曼玉毛舜筠都超好狀態，周星馳自是焦點所在，無定向喪心病狂間歇性全身機能失調症令無敵趙完鬆情場鬼見愁的他整蠱專家上身化為阿諾豬華生力啤，「邊個淫蕩啊我淫蕩」，「無謂令你令你再度再度灑目屎」。復修是個自重行動，給新舊觀眾集體回溯共笑共醉，大銀幕上看巴黎鐵塔倒轉再倒轉，令你令你更愛更愛港產片（要唱出來的….）。
呢套電影好啱唔同年齡層既人睇，有好多名言、金句，簡直係童年回憶！真心好多好經典既場面，亦都反映咗當時香港既社會狀況，無論大人定細路都會覺得好正好好笑！
★★★★★★★★☆☆8/10
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