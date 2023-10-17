富都青年影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.20 上映優先場
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《富都青年》於10.20 在香港上映！《富都青年》由吳慷仁, 陳澤耀, 林宣妤, 鄧金煌主演，東方新地為你整合《富都青年》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《富都青年》7大入場前必看重點
《富都青年》重點一丨電影詳情
《富都青年》重點二丨劇情簡介
《富都青年》重點三丨富都青年影評
《富都青年》重點四丨電影預告
《富都青年》重點五丨預告片段曝光
《富都青年》重點六丨電影彩蛋
《富都青年》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《富都青年》重點一丨電影詳情
|《富都青年》電影詳情
|名稱
|富都青年 (Abang Adik)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|王禮霖
|主演
|吳慷仁, 陳澤耀, 林宣妤, 鄧金煌
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|—
|上映
|2023年10月20日, Fri (優先場)
2023年12月7日, Thu (公映)
《富都青年》重點二丨劇情簡介
富都青年劇情講述劇情簡介有待更新
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《富都青年》重點三丨富都青年影評
影評有待更新
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《富都青年》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《富都青年》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：富都青年電影劇照