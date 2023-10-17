富都青年

富都青年影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.20 上映優先場

電影影評
東方新地
廣告

《富都青年》於10.20 在香港上映！《富都青年》由吳慷仁, 陳澤耀, 林宣妤, 鄧金煌主演，東方新地為你整合《富都青年》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《富都青年》7大入場前必看重點

《富都青年》重點一丨電影詳情
《富都青年》重點二丨劇情簡介
《富都青年》重點三丨富都青年影評
《富都青年》重點四丨電影預告
《富都青年》重點五丨預告片段曝光
《富都青年》重點六丨電影彩蛋
《富都青年》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《富都青年》重點一丨電影詳情

《富都青年》電影詳情
名稱 富都青年 (Abang Adik)
片種
編劇
導演 王禮霖
主演 吳慷仁, 陳澤耀, 林宣妤, 鄧金煌
片長 待定
級別 待定
語言
上映 2023年10月20日, Fri (優先場)
2023年12月7日, Thu (公映)
富都青年電影劇照
富都青年 （圖片來源：富都青年電影劇照）

回到目錄

《富都青年》重點二丨劇情簡介

富都青年劇情講述劇情簡介有待更新
回到目錄

《富都青年》重點三丨富都青年影評

影評有待更新
回到目錄

《富都青年》重點四丨電影預告

預告有待更新
回到目錄

《富都青年》重點五丨預告片段曝光

回到目錄

《富都青年》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有富都青年彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《富都青年》重點七｜上映時間、場次及預售情況

回到目錄

圖片來源：富都青年電影劇照

讀者留言

廣告
廣告

熱門文章

 