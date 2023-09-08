封神第一部

封神第一部影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.28 上映

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《封神第一部》於9.28 在香港上映！《封神第一部》由費翔, 黃渤, 袁泉, 陳坤, 李雪健, 星于適, 陳牧馳, 娜然, 此沙, 武亞凡主演，東方新地為你整合《封神第一部》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《封神第一部》7大入場前必看重點

《封神第一部》重點一丨電影詳情
《封神第一部》重點二丨劇情簡介
《封神第一部》重點三丨封神第一部影評
《封神第一部》重點四丨電影預告
《封神第一部》重點五丨預告片段曝光
《封神第一部》重點六丨電影彩蛋
《封神第一部》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《封神第一部》重點一丨電影詳情

《封神第一部》電影詳情
名稱 封神第一部 (Creation Of The Gods I)
片種 奇幻,動作
編劇
導演 烏爾善
主演 費翔, 黃渤, 袁泉, 陳坤, 李雪健, 星于適, 陳牧馳, 娜然, 此沙, 武亞凡
片長 待定
級別 待定
語言 普通話 (中英文字幕)
上映 2023年9月28日, Thu (公映)
封神第一部電影劇照
封神第一部 （圖片來源：封神第一部電影劇照）

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《封神第一部》重點二丨劇情簡介

封神第一部劇情講述由年輕的姬發、未來的周武王這個人物出發，看商朝最後一任帝王殷壽與狐妖妲己勾結，暴虐無道，遭受天譴，同時昆侖仙人姜子牙攜「封神榜」下凡欲救蒼生，卻發現殷壽的本來面目，引發與商軍大戰……
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《封神第一部》重點三丨封神第一部影評

影評有待更新
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《封神第一部》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《封神第一部》重點五丨預告片段曝光

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《封神第一部》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有封神第一部彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《封神第一部》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：封神第一部電影劇照

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