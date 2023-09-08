封神第一部影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.28 上映
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《封神第一部》於9.28 在香港上映！《封神第一部》由費翔, 黃渤, 袁泉, 陳坤, 李雪健, 星于適, 陳牧馳, 娜然, 此沙, 武亞凡主演，東方新地為你整合《封神第一部》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《封神第一部》7大入場前必看重點
《封神第一部》重點一丨電影詳情
《封神第一部》重點二丨劇情簡介
《封神第一部》重點三丨封神第一部影評
《封神第一部》重點四丨電影預告
《封神第一部》重點五丨預告片段曝光
《封神第一部》重點六丨電影彩蛋
《封神第一部》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《封神第一部》重點一丨電影詳情
|《封神第一部》電影詳情
|名稱
|封神第一部 (Creation Of The Gods I)
|片種
|奇幻,動作
|編劇
|—
|導演
|烏爾善
|主演
|費翔, 黃渤, 袁泉, 陳坤, 李雪健, 星于適, 陳牧馳, 娜然, 此沙, 武亞凡
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|普通話 (中英文字幕)
|上映
|2023年9月28日, Thu (公映)
《封神第一部》重點二丨劇情簡介
封神第一部劇情講述由年輕的姬發、未來的周武王這個人物出發，看商朝最後一任帝王殷壽與狐妖妲己勾結，暴虐無道，遭受天譴，同時昆侖仙人姜子牙攜「封神榜」下凡欲救蒼生，卻發現殷壽的本來面目，引發與商軍大戰……
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《封神第一部》重點三丨封神第一部影評
影評有待更新
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《封神第一部》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《封神第一部》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：封神第一部電影劇照