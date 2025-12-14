尋她

尋她影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.18上映

電影影評
東方新地編輯部

《尋她》於12.18在香港上映！東方新地為你整合《尋她》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

尋她影評｜入場前7大必看劇情

《尋她》必看一丨電影詳情
《尋她》必看二丨劇情簡介
《尋她》必看三丨《尋她》影評
《尋她》必看四丨電影預告
《尋她》必看五丨預告片段曝光
《尋她》必看六丨電影彩蛋
《尋她》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《尋她》必看一丨電影詳情

《尋她》電影詳情
名稱 尋她 (Good Autumn, Mommy)
片種 劇情
編劇
導演 陳仕忠
主演 舒淇,白客,郎月婷,恬妞,袁祥仁
片長 待定
級別 待定
語言 粵語
上映 2025年12月18日, Thu (公映)

尋她
尋她（圖片來源：尋她電影劇照)

《尋她》必看二丨劇情簡介

意外失去女兒的陳鳳娣（舒淇 飾）所面臨的種種現實困境。丈夫甘耀祖（白客 飾）試圖以“接受現實”為理由勸說她妥協；鄉村的保守氛圍與流傳下來的“寺大塘”的忌諱，更阻隔著她追尋真相。鳳娣的堅持與執著，是旁人眼中一種不合時宜的“倔強”，卻是她衝破沉默、直面命運的唯一方式。在這場抗爭中，陳鳳娣要尋找的不僅僅是孩子的下落，更是一個女性在命運的廢墟中重建自我的精神支點。
《尋她》必看三丨尋她影評

影評有待更新
《尋她》必看四丨電影預告

預告有待更新

《尋她》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
《尋她》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有尋她彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《尋她》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看尋她上映時間、場-次及預售情況：

