尋她影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.18上映
尋她影評｜《尋她》於12.18在香港上映！東方新地為你整合《尋她》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
尋她影評｜入場前7大必看劇情
《尋她》必看一丨電影詳情
《尋她》必看二丨劇情簡介
《尋她》必看三丨《尋她》影評
《尋她》必看四丨電影預告
《尋她》必看五丨預告片段曝光
《尋她》必看六丨電影彩蛋
《尋她》必看七｜上映時間、場次及預售情況
|《尋她》電影詳情
|名稱
|尋她 (Good Autumn, Mommy)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|陳仕忠
|主演
|舒淇,白客,郎月婷,恬妞,袁祥仁
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|粵語
|上映
|2025年12月18日, Thu (公映)
《尋她》必看二丨劇情簡介
意外失去女兒的陳鳳娣（舒淇 飾）所面臨的種種現實困境。丈夫甘耀祖（白客 飾）試圖以“接受現實”為理由勸說她妥協；鄉村的保守氛圍與流傳下來的“寺大塘”的忌諱，更阻隔著她追尋真相。鳳娣的堅持與執著，是旁人眼中一種不合時宜的“倔強”，卻是她衝破沉默、直面命運的唯一方式。在這場抗爭中，陳鳳娣要尋找的不僅僅是孩子的下落，更是一個女性在命運的廢墟中重建自我的精神支點。
《尋她》必看三丨尋她影評
影評有待更新
《尋她》必看四丨電影預告
預告有待更新
《尋她》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《尋她》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有尋她彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《尋她》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看尋她上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：尋她電影劇照