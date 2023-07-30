尋根女團

尋根女團影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.31 上映

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《尋根女團》於8.31 在香港上映！《尋根女團》由艾絲莉朴, 史蒂芬妮許, 舒莉哥拿, 莎賓娜吳主演，東方新地為你整合《尋根女團》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《尋根女團》7大入場前必看重點

《尋根女團》重點一丨電影詳情
《尋根女團》重點二丨劇情簡介
《尋根女團》重點三丨尋根女團影評
《尋根女團》重點四丨電影預告
《尋根女團》重點五丨預告片段曝光
《尋根女團》重點六丨電影彩蛋
《尋根女團》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《尋根女團》重點一丨電影詳情

《尋根女團》電影詳情
名稱 尋根女團 (Joy Ride)
片種 喜劇
編劇
導演 林愛黛
主演 艾絲莉朴, 史蒂芬妮許, 舒莉哥拿, 莎賓娜吳
片長 1小時35分
級別 III 級
語言 英語 (中文字幕)
上映 2023年8月31日, Thu (公映)
尋根女團電影劇照
尋根女團 （圖片來源：尋根女團電影劇照）

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《尋根女團》重點二丨劇情簡介

尋根女團劇情講述可宜（艾絲莉朴 飾）同露露（舒莉哥拿 飾）係一對由細玩到大嘅閨蜜，皆因兩人係美國小鎮唯二嘅亞洲女孩。露露原本就生於華人家庭，而可宜自細被白人父母收養，亞裔外表令佢同成長環境始終格格不入。直到一日，可宜被派去中國出差，點知對方竟然要可宜帶埋親生媽媽去派對先肯簽約！於是，可宜、露露連同明星舊同學姬芙（史蒂芬妮許 飾）、迷戀韓星嘅表妹「死魚眼」（莎賓娜吳 飾），四個大情大性嘅亞洲妹一齊踏上既癲且喪嘅尋根之旅，喺異地身心大解放，包保旅程夠爆笑、夠抵死、夠賤格！
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《尋根女團》重點三丨尋根女團影評

影評有待更新
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《尋根女團》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《尋根女團》重點五丨預告片段曝光

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《尋根女團》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有尋根女團彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《尋根女團》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：尋根女團電影劇照

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