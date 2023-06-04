小偷家族｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.4 上映
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《小偷家族》於6.4 在香港上映！《小偷家族》由安藤櫻, 樹木希林, 中川雅也, 松岡茉優, 佐佐木美雪主演，東方新地為你整合《小偷家族》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《小偷家族》5大入場前必看重點
《小偷家族》重點一丨電影詳情
《小偷家族》重點二丨劇情簡介
《小偷家族》重點三丨影評
《小偷家族》重點四丨預告
《小偷家族》重點五｜上映時間、場次及預售情況
《小偷家族》重點一丨電影詳情
|《小偷家族》電影詳情
|名稱
|小偷家族 (Shoplifters)
|片種
|劇情
|編劇
|是枝裕和
|導演
|是枝裕和
|主演
|安藤櫻, 樹木希林, 中川雅也, 松岡茉優, 佐佐木美雪
|片長
|2小時
|級別
|IIB 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年6月4日, Sun (重映)
2018年7月5日, Thu (公映)
《小偷家族》重點二丨劇情簡介
東京高樓林立的大廈之間，殘存一個破舊平房，裡面住著年邁的母親柴田初枝（樹木希林 飾），治（中川雅也 飾）與信代（安藤櫻 飾）夫婦，以及他們的兒子祥太（城檜吏 飾），和信代的妹妹亞紀（松岡茉優 飾）。這家人依賴初枝的老人年金過活。當年金不夠用，就會靠在外頭順手牽羊來補貼家用。 雖然他們處在社會的底層，但每天依然快樂地生活著。某個寒冷的冬日，治在周邊的公寓發現了一位被凍僵瑟瑟發抖的小女孩（佐佐木美雪 飾），並將她帶回了家，照顧起居，成為了家裡的一份子。直到有一天，一個意外的事件使得原本融洽的家庭逐漸四分五裂。彼此心中隱藏的秘密與內心深處暗藏的願望，也逐漸攤在陽光底下……
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《小偷家族》重點三丨影評
觀眾總評分：8/10
導演完完全全的解構了這個家庭，在真相揭露後所有的溫情和美好瞬間分崩離析，卻又瞬間成了超越親情的存在。句句質問家庭和親情的定義，銳利如刀。
★★★★★★★★★☆9/10
導演有嘗試突破，在片型、鏡頭、人物關係上，都比以前更細膩精準。喜歡片中愛與恨一體兩面的描繪。
★★★★★★★★☆☆8/10
是枝裕和很擅長描繪家庭生活，但並非好的作品，能看到很多過去作品的影子。看不到的煙火總是最美，講不出的話也最動人。
★★★★★★★★☆☆8/10
《小偷家族》重點四丨預告
圖片來源：小偷家族電影劇照