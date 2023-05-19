#小心陷井｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.29 上映
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《#小心陷井》於6.29 在香港上映！《#小心陷井》由中島裕翔, 奈緒, 永山絢斗主演，東方新地為你整合《#小心陷井》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《#小心陷井》5大入場前必看重點
《#小心陷井》重點一丨電影詳情
《#小心陷井》重點二丨劇情簡介
《#小心陷井》重點三丨影評
《#小心陷井》重點四丨預告
《#小心陷井》重點五｜上映時間、場次及預售情況
《#小心陷井》重點一丨電影詳情
|《#小心陷井》電影詳情
|名稱
|#小心陷井 (#Manhole)
|片種
|—
|編劇
|岡田道尚
|導演
|熊切和嘉
|主演
|中島裕翔, 奈緒, 永山絢斗
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|—
|上映
|2023年6月29日, Thu (公映)
《#小心陷井》重點二丨劇情簡介
營業成績第一的人生勝利組男子川村俊介（中島裕翔 飾），與社長女兒結婚前夕，於澀谷參加同事為他舉辦之驚喜派對後，在回家途中因喝醉而不慎掉進一個廢置沙井。當川村於洞底醒來後，發現右腿受重傷而無法如常行動，即使嘗試用智能電話定位，也只顯示錯誤訊息，試過報警又連繫不上，連唯一聯絡上的前女友也不願相信他。 他不禁開始思考被人陷害的可能性，於是把心一橫，於社交媒體以「沙井女孩」的名號開設帳號，希望找出自己身在何處，並向外界求援。由此，他利用呼聲沸揚的網民，逐步查探犯人的身分。 距離婚禮只有喘息之間——到底他能否從這個谷底逃出生天？！
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《#小心陷井》重點三丨影評
影評有待更新
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《#小心陷井》重點四丨預告
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《#小心陷井》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：#小心陷井電影劇照