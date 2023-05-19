#小心陷井

#小心陷井｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.29 上映

電影影評
東方新地

廣告

《#小心陷井》於6.29 在香港上映！《#小心陷井》由中島裕翔, 奈緒, 永山絢斗主演，東方新地為你整合《#小心陷井》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《#小心陷井》5大入場前必看重點

《#小心陷井》重點一丨電影詳情
《#小心陷井》重點二丨劇情簡介
《#小心陷井》重點三丨影評
《#小心陷井》重點四丨預告
《#小心陷井》重點五｜上映時間、場次及預售情況

《#小心陷井》重點一丨電影詳情

《#小心陷井》電影詳情
名稱 #小心陷井 (#Manhole)
片種
編劇 岡田道尚
導演 熊切和嘉
主演 中島裕翔, 奈緒, 永山絢斗
片長 待定
級別 待定
語言
上映 2023年6月29日, Thu (公映)
#小心陷井電影劇照
#小心陷井 （圖片來源：#小心陷井電影劇照）

回到目錄

《#小心陷井》重點二丨劇情簡介

營業成績第一的人生勝利組男子川村俊介（中島裕翔 飾），與社長女兒結婚前夕，於澀谷參加同事為他舉辦之驚喜派對後，在回家途中因喝醉而不慎掉進一個廢置沙井。當川村於洞底醒來後，發現右腿受重傷而無法如常行動，即使嘗試用智能電話定位，也只顯示錯誤訊息，試過報警又連繫不上，連唯一聯絡上的前女友也不願相信他。 他不禁開始思考被人陷害的可能性，於是把心一橫，於社交媒體以「沙井女孩」的名號開設帳號，希望找出自己身在何處，並向外界求援。由此，他利用呼聲沸揚的網民，逐步查探犯人的身分。 距離婚禮只有喘息之間——到底他能否從這個谷底逃出生天？！
回到目錄

《#小心陷井》重點三丨影評

影評有待更新
回到目錄

《#小心陷井》重點四丨預告


回到目錄

《#小心陷井》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：

回到目錄

圖片來源：#小心陷井電影劇照

讀者留言

熱門文章

 