小曉影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.25 上映
廣告
《小曉》於1.25 在香港上映！《小曉》由林品彤, 陳意涵, 劉俊謙主演，東方新地為你整合《小曉》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《小曉》7大入場前必看重點
《小曉》重點一丨電影詳情
《小曉》重點二丨劇情簡介
《小曉》重點三丨小曉影評
《小曉》重點四丨電影預告
《小曉》重點五丨預告片段曝光
《小曉》重點六丨電影彩蛋
《小曉》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《小曉》重點一丨電影詳情
|《小曉》電影詳情
|名稱
|小曉 (Trouble Girl)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|靳家驊
|主演
|林品彤, 陳意涵, 劉俊謙
|片長
|1小時43分
|級別
|IIA 級
|語言
|國語（中英文字幕)
|上映
|2024年1月15日, Mon (優先場)
2024年1月25日, Thu (公映)
《小曉》重點二丨劇情簡介
小曉劇情講述小曉(林品彤 飾)是一位活在自己世界的女孩，因為一個令人揪心的秘密，她在學校被同學霸凌孤立，媽媽薇芳(陳意涵 飾)也視她為麻煩，在國外長期工作的爸爸更像既熟悉又遙遠的陌生人，唯有班導保羅(劉俊謙 飾)彷彿能理解並舒緩她的情緒。一次颱風天下課，小曉目睹了媽媽與班導的秘密，困惑的她不僅必須強迫自己適應這個複雜的情感關係，也逐漸發現原來她與媽媽都有各自對生活說不出的無奈…。
回到目錄
《小曉》重點三丨小曉影評
影評有待更新
回到目錄
《小曉》重點四丨電影預告
預告有待更新
回到目錄
《小曉》重點五丨預告片段曝光
《小曉》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有小曉彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《小曉》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
《小曉》劇情大綱是什麼？
《小曉》描述小曉(林品彤 飾)是一位活在自己世…詳情請看
《小曉》演員角色包括誰？
《小曉》演員角色包括林品彤, 陳意涵, …詳情請看
圖片來源：小曉電影劇照