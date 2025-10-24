小林家龍女僕：害怕寂寞龍影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！10.30上映
|《小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍》電影詳情
|小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍 (Miss Kobayashi’s Dragon Maid: A lonely dragon wants to be loved)
|動畫
|—
|—
|—
|1小時45分
|待定
|日語 (中文字幕)
|2025年10月30日, Thu (公映)
《小林家龍女僕：害怕寂寞龍》必看二丨劇情簡介
「我不想放開這隻手。因為我們已經是家人了。」由製作電影《聲之形》、《劇場版 紫羅蘭永恆花園》的京都動畫呈獻的最新作，是一部溫馨暖心的家庭與羈絆的故事。2017年大受好評的電視動畫《小林家的龍女僕》系列，終於以備受期待的電影回歸！改編自連載中大受歡迎的原作（《漫畫ACTION》（雙葉社）連載中），備受矚目的超人氣篇章將以宏大的規模重生！普通上班族OL，小林小姐。被小林小姐吸引而聚集而來的龍族們。其中一位幼小的龍——康娜，迎來了一個突如其來的訪客。竟然是康娜的親生父親——。
《小林家龍女僕：害怕寂寞龍》必看三丨小林家龍女僕：害怕寂寞龍影評
影評有待更新
《小林家龍女僕：害怕寂寞龍》必看四丨電影預告
小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍預告講述改編自大受歡迎的同名漫畫，動畫《小林家的龍女僕》自2017年首播以來，憑藉其溫馨幽默的劇情與細膩演繹深受觀眾喜愛，並於2018年榮獲Crunchyroll動畫大賞「最佳喜劇」及「最佳片尾曲」兩項殊榮。第二季播出後人氣再度高漲，當中「康娜」更被譽為最受歡迎角色。系列闊別四年，在粉絲熱切期待下推出以「康娜」為主軸的全新電影版，勢必掀起新一輪熱潮 !電影版繼續由京都動畫團隊製作，超強班底多次獲得「東京動畫獎」 (Tokyo Anime Awards)殊榮，更憑藉《涼宮春日的憂鬱》、《聲之形》及《紫羅蘭永恆花園》等人氣作品奠定業界地位。小林家一眾成員於大銀幕登場，將以更壯麗的畫面與更細膩的情感，再次感動觀眾。
《小林家龍女僕：害怕寂寞龍》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《小林家龍女僕：害怕寂寞龍》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《小林家龍女僕：害怕寂寞龍》必看七｜上映時間、場次及預售情況
