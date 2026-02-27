少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第二章～影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.5上映
少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第二章～影評｜《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第二章～》於3.5在香港上映！東方新地為你整合《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第二章～》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第二章～影評｜入場前7大必看劇情
|《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第二章～》電影詳情
|名稱
|少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第二章～ (Girls und Panzer: Motto Love Love Sakusen Desu! Act 2)
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|下田正美
|主演
|配音: 渕上舞,茅野愛衣,尾崎真實,中上育實,井口裕香,福圓美里
|片長
|1小時12分
|級別
|IIA 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2026年3月5日, Thu (公映)
《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第二章～》必看二丨劇情簡介
除了艱苦的戰車道訓練，這群女高中生們還與同伴們一同享受熱鬧而充實的日常生活。有些隊伍認真投入戰車道以外的課外活動，有些則前往度假村、無人島或寶島進行探險。更有隊伍享受豐盛的大餐，甚至吃過頭了！？與此同時，有些大人卻因子女自立感到悲傷而借酒澆愁。圍繞著戰車道少女們及她們的相關人士的青春故事第二章，正式拉開序幕！
《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第二章～》必看三丨少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第二章～影評
影評有待更新
《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第二章～》必看四丨電影預告
預告有待更新
《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第二章～》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第二章～》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第二章～彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第二章～》必看七｜上映時間、場次及預售情況
少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第二章～上映時間、場-次及預售情況
圖片來源：少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第二章～電影劇照