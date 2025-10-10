左撇子女孩影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！11.2上映優先場
左撇子女孩影評｜《左撇子女孩》於11.2在香港上映！東方新地為你整合《左撇子女孩》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
左撇子女孩影評｜入場前7大必看劇情
《左撇子女孩》必看一丨電影詳情
《左撇子女孩》必看二丨劇情簡介
《左撇子女孩》必看三丨《左撇子女孩》影評
《左撇子女孩》必看四丨電影預告
《左撇子女孩》必看五丨預告片段曝光
《左撇子女孩》必看六丨電影彩蛋
《左撇子女孩》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《左撇子女孩》必看一丨電影詳情
|《左撇子女孩》電影詳情
|名稱
|左撇子女孩 (Left-Handed Girl)
|片種
|劇情
|編劇
|鄒時擎, 肖恩貝克
|導演
|鄒時擎
|主演
|蔡淑臻,馬士媛,葉子綺,黃鐙輝,陳慕義,張允曦,趙心妍
|片長
|1小時49分
|級別
|待定
|語言
|國語、台語 (中英文字幕)
|上映
|2025年11月3日, Mon (優先場)2025年11月20日, Thu (公映)
《左撇子女孩》必看二丨劇情簡介
單親媽媽淑芬與兩個女兒從鄉下遷回台北，在夜市擺攤謀生。大女宜安生性叛逆,執意要做檳榔西施；五歲細女宜靜好動，對世界充滿好奇，直到外祖父以「惡魔之手」為名矯正她的左撇子，家族長年抑壓的秘密隨之浮現，也徹底改變女孩對自己與世界的看法。鄒時擎首部獨立執導長片，與長期創作夥伴辛貝克共同編劇，以鮮活影像將台灣夜市變成夢幻樂園。五光十色背後是生活重擔、是家族牽絆的溫暖，也是傳統家庭枷鎖與自我探索的拉扯，交織出真實又富詩意的家庭圖像。
《左撇子女孩》必看三丨左撇子女孩影評
影評有待更新
《左撇子女孩》必看四丨電影預告
預告有待更新
《左撇子女孩》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《左撇子女孩》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有左撇子女孩彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《左撇子女孩》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看左撇子女孩上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：左撇子女孩電影劇照