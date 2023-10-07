年少日記影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.16 上映

《年少日記》於11.16 在香港上映！《年少日記》由盧鎮業, 鄭中基, 陳漢娜, 韋羅莎, 黃梓樂, 何珀廉, 戴玉麒, 歸綽嶢, 周漢寧, 梁祖堯, 陳宇廷, 李添朗, 何求主演，東方新地為你整合《年少日記》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。