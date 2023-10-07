年少日記

年少日記影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.16 上映

電影影評
東方新地

廣告

《年少日記》於11.16 在香港上映！《年少日記》由盧鎮業, 鄭中基, 陳漢娜, 韋羅莎, 黃梓樂, 何珀廉, 戴玉麒, 歸綽嶢, 周漢寧, 梁祖堯, 陳宇廷, 李添朗, 何求主演，東方新地為你整合《年少日記》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《年少日記》7大入場前必看重點

《年少日記》重點一丨電影詳情
《年少日記》重點二丨劇情簡介
《年少日記》重點三丨年少日記影評
《年少日記》重點四丨電影預告
《年少日記》重點五丨預告片段曝光
《年少日記》重點六丨電影彩蛋
《年少日記》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《年少日記》重點一丨電影詳情

《年少日記》電影詳情
名稱 年少日記 (Time Still Turns The Pages)
片種 劇情
編劇 卓亦謙
導演 卓亦謙
主演 盧鎮業, 鄭中基, 陳漢娜, 韋羅莎, 黃梓樂, 何珀廉, 戴玉麒, 歸綽嶢, 周漢寧, 梁祖堯, 陳宇廷, 李添朗, 何求
片長 1小時35分
級別 IIB 級
語言 粵語
上映 2023年11月16日, Thu (公映)
年少日記電影劇照
年少日記 （圖片來源：年少日記電影劇照）

回到目錄

《年少日記》重點二丨劇情簡介

年少日記劇情講述中學教師鄭Sir某日在班上發現一封沒署名的遺書，讓他不禁回想起自己充滿暴力與遺憾的童年往事。在面對婚姻危機和病危的暴躁父親同時，鄭Sir必須找出企圖輕生的同學，阻止悲劇重演。
回到目錄

《年少日記》重點三丨年少日記影評

影評有待更新
回到目錄

《年少日記》重點四丨電影預告

年少日記預告講述由爾冬陞監製、卓亦謙編導的首部劇情長片，借近年學童自殺問題探討來自原生家庭的傷痛，詰問世代創傷的形成，以長大成人之姿拯救那個年少無助的自己。
回到目錄

《年少日記》重點五丨預告片段曝光

回到目錄

《年少日記》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有年少日記彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《年少日記》重點七｜上映時間、場次及預售情況

回到目錄

《年少日記》劇情大綱是什麼？

《年少日記》描述中學教師鄭Sir某日在班上發現一…詳情請看

《年少日記》演員角色包括誰？

《年少日記》演員角色包括盧鎮業, 鄭中基, …詳情請看

圖片來源：年少日記電影劇照

讀者留言

熱門文章

 