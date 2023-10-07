年少日記影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.16 上映
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《年少日記》於11.16 在香港上映！《年少日記》由盧鎮業, 鄭中基, 陳漢娜, 韋羅莎, 黃梓樂, 何珀廉, 戴玉麒, 歸綽嶢, 周漢寧, 梁祖堯, 陳宇廷, 李添朗, 何求主演，東方新地為你整合《年少日記》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《年少日記》7大入場前必看重點
《年少日記》重點一丨電影詳情
《年少日記》重點二丨劇情簡介
《年少日記》重點三丨年少日記影評
《年少日記》重點四丨電影預告
《年少日記》重點五丨預告片段曝光
《年少日記》重點六丨電影彩蛋
《年少日記》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《年少日記》重點一丨電影詳情
|《年少日記》電影詳情
|名稱
|年少日記 (Time Still Turns The Pages)
|片種
|劇情
|編劇
|卓亦謙
|導演
|卓亦謙
|主演
|盧鎮業, 鄭中基, 陳漢娜, 韋羅莎, 黃梓樂, 何珀廉, 戴玉麒, 歸綽嶢, 周漢寧, 梁祖堯, 陳宇廷, 李添朗, 何求
|片長
|1小時35分
|級別
|IIB 級
|語言
|粵語
|上映
|2023年11月16日, Thu (公映)
《年少日記》重點二丨劇情簡介
年少日記劇情講述中學教師鄭Sir某日在班上發現一封沒署名的遺書，讓他不禁回想起自己充滿暴力與遺憾的童年往事。在面對婚姻危機和病危的暴躁父親同時，鄭Sir必須找出企圖輕生的同學，阻止悲劇重演。
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《年少日記》重點三丨年少日記影評
影評有待更新
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《年少日記》重點四丨電影預告
年少日記預告講述由爾冬陞監製、卓亦謙編導的首部劇情長片，借近年學童自殺問題探討來自原生家庭的傷痛，詰問世代創傷的形成，以長大成人之姿拯救那個年少無助的自己。
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《年少日記》重點五丨預告片段曝光
《年少日記》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有年少日記彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《年少日記》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
《年少日記》劇情大綱是什麼？
《年少日記》描述中學教師鄭Sir某日在班上發現一…詳情請看
《年少日記》演員角色包括誰？
《年少日記》演員角色包括盧鎮業, 鄭中基, …詳情請看
圖片來源：年少日記電影劇照