年會不能停！

年會不能停！影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.1 上映

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《年會不能停！》於2.1 在香港上映！《年會不能停！》由大鵬, 白客, 莊達菲, 王迅, 孫藝洲主演，東方新地為你整合《年會不能停！》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《年會不能停！》7大入場前必看重點

《年會不能停！》重點一丨電影詳情
《年會不能停！》重點二丨劇情簡介
《年會不能停！》重點三丨年會不能停！影評
《年會不能停！》重點四丨電影預告
《年會不能停！》重點五丨預告片段曝光
《年會不能停！》重點六丨電影彩蛋
《年會不能停！》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《年會不能停！》重點一丨電影詳情

《年會不能停！》電影詳情
名稱 年會不能停！ (Johnny Keep Walking!)
片種 喜劇
編劇
導演 董潤年
主演 大鵬, 白客, 莊達菲, 王迅, 孫藝洲
片長 1小時57分
級別 待定
語言 普通話 (中英文字幕)
上映 2024年2月1日, Thu (公映)
年會不能停！電影劇照
年會不能停！ （圖片來源：年會不能停！電影劇照）

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《年會不能停！》重點二丨劇情簡介

年會不能停！劇情講述鉗工胡建林（大鵬 飾）在集團裁員之際陰差陽錯被調入總部，裹挾在“錯調”事件中的人事經理馬傑（白客 飾）為保飯碗被迫為其隱瞞四處周旋。從“工廠”到“大廠”，從“藍領”變“金領”，胡建林因與大廠環境格格不入而笑料百出，也像一面“職場照妖鏡”照出職場眾生相……胡建林為何能在裁員之際一路升職加薪制霸大廠？馬傑又能否在“錯調”事件中全身而退？這場離譜的“錯調”背後又隱藏著什麼驚天大瓜……
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《年會不能停！》重點三丨年會不能停！影評

影評有待更新
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《年會不能停！》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《年會不能停！》重點五丨預告片段曝光

預告有待更新
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《年會不能停！》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有年會不能停！彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《年會不能停！》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：年會不能停！電影劇照

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