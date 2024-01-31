年會不能停！影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.1 上映
廣告
《年會不能停！》於2.1 在香港上映！《年會不能停！》由大鵬, 白客, 莊達菲, 王迅, 孫藝洲主演，東方新地為你整合《年會不能停！》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《年會不能停！》7大入場前必看重點
《年會不能停！》重點一丨電影詳情
《年會不能停！》重點二丨劇情簡介
《年會不能停！》重點三丨年會不能停！影評
《年會不能停！》重點四丨電影預告
《年會不能停！》重點五丨預告片段曝光
《年會不能停！》重點六丨電影彩蛋
《年會不能停！》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《年會不能停！》重點一丨電影詳情
|《年會不能停！》電影詳情
|名稱
|年會不能停！ (Johnny Keep Walking!)
|片種
|喜劇
|編劇
|—
|導演
|董潤年
|主演
|大鵬, 白客, 莊達菲, 王迅, 孫藝洲
|片長
|1小時57分
|級別
|待定
|語言
|普通話 (中英文字幕)
|上映
|2024年2月1日, Thu (公映)
《年會不能停！》重點二丨劇情簡介
年會不能停！劇情講述鉗工胡建林（大鵬 飾）在集團裁員之際陰差陽錯被調入總部，裹挾在“錯調”事件中的人事經理馬傑（白客 飾）為保飯碗被迫為其隱瞞四處周旋。從“工廠”到“大廠”，從“藍領”變“金領”，胡建林因與大廠環境格格不入而笑料百出，也像一面“職場照妖鏡”照出職場眾生相……胡建林為何能在裁員之際一路升職加薪制霸大廠？馬傑又能否在“錯調”事件中全身而退？這場離譜的“錯調”背後又隱藏著什麼驚天大瓜……
回到目錄
《年會不能停！》重點三丨年會不能停！影評
影評有待更新
回到目錄
《年會不能停！》重點四丨電影預告
預告有待更新
回到目錄
《年會不能停！》重點五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《年會不能停！》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有年會不能停！彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《年會不能停！》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：年會不能停！電影劇照