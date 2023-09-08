幸福晝鳴曲影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.21 上映
廣告
《幸福晝鳴曲》於9.21 在香港上映！《幸福晝鳴曲》由星蕾雅絲端主演，東方新地為你整合《幸福晝鳴曲》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《幸福晝鳴曲》7大入場前必看重點
《幸福晝鳴曲》重點一丨電影詳情
《幸福晝鳴曲》重點二丨劇情簡介
《幸福晝鳴曲》重點三丨幸福晝鳴曲影評
《幸福晝鳴曲》重點四丨電影預告
《幸福晝鳴曲》重點五丨預告片段曝光
《幸福晝鳴曲》重點六丨電影彩蛋
《幸福晝鳴曲》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《幸福晝鳴曲》重點一丨電影詳情
|《幸福晝鳴曲》電影詳情
|名稱
|幸福晝鳴曲 (One Fine Morning)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|星蕾雅絲端
|片長
|1小時53分
|級別
|IIA 級
|語言
|法語 (中英文字幕)
|上映
|2023年9月21日, Thu (公映)
《幸福晝鳴曲》重點二丨劇情簡介
幸福晝鳴曲劇情講述與女兒相依為命的年輕寡婦珊迪娜，在照料神經退化症的老父同時，還得為療養安排與家人周旋。心力交瘁之際，桑迪娜偶遇失聯多時的朋友卡萊文，不能自已地與這位有婦之夫發展出熾熱的關係…
回到目錄
《幸福晝鳴曲》重點三丨幸福晝鳴曲影評
影評有待更新
回到目錄
《幸福晝鳴曲》重點四丨電影預告
預告有待更新
回到目錄
《幸福晝鳴曲》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：幸福晝鳴曲電影劇照