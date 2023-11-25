幽靈公主影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.25 上映
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《幽靈公主》於11.25 在香港上映！《幽靈公主》由石田百合子, 松田洋治, 田中裕子主演，東方新地為你整合《幽靈公主》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《幽靈公主》7大入場前必看重點
《幽靈公主》重點一丨電影詳情
《幽靈公主》重點二丨劇情簡介
《幽靈公主》重點三丨幽靈公主影評
《幽靈公主》重點四丨電影預告
《幽靈公主》重點五丨預告片段曝光
《幽靈公主》重點六丨電影彩蛋
《幽靈公主》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《幽靈公主》重點一丨電影詳情
|《幽靈公主》電影詳情
|名稱
|幽靈公主 (Princess Mononoke)
|片種
|動畫,奇幻,劇情,冒險
|編劇
|—
|導演
|宮崎駿
|主演
|石田百合子, 松田洋治, 田中裕子
|片長
|2小時14分
|級別
|IIA 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年11月25日, Sat (重映)
《幽靈公主》重點二丨劇情簡介
幽靈公主劇情講述室町時代，北方山中的少年飛鳥因為射殺了邪神附體的野豬而受到詛咒，他出發遠遊，尋訪解除右臂詛咒的方法。飛鳥途經一個制鐵工廠，那裡的女總督幻姬帶領人們開採鐵砂，不斷破壞大森林，而被狼撫養長大的少女小桑則為了保護大自然，前來襲擊他們。飛鳥阻止了雙方的惡鬥，背著受傷的小桑逃離困境，把她送回森林。而大自然的神靈與人類之間的爭鬥愈演愈烈，疙瘩和尚等人聯合幻姬打到了豬神，奪走了森林之主麒麟神的頭顱。失去頭顱的麒麟神化身為惡魔不斷襲擊人類，造成了巨大的破壞。飛鳥和小桑抓住了疙瘩和尚，將頭顱還給了麒麟神。最終，森林開始復甦……
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《幽靈公主》重點三丨幽靈公主影評
觀眾總評分：8.4/10
廿多年前的動畫，今日再睇一樣精彩，比3D類更耐看，而且劇情精彩音樂經典，真係要入場重溫下。
★★★★★★★★★☆9/10
圖片來源：幽靈公主電影劇照