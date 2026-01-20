得閑謹制

得閑謹制影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.29上映

電影影評
東方新地編輯部

得閑謹制影評｜《得閑謹制》於1.29在香港上映！東方新地為你整合《得閑謹制》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

得閑謹制影評｜入場前7大必看劇情

《得閑謹制》必看一丨電影詳情
《得閑謹制》必看二丨劇情簡介
《得閑謹制》必看三丨《得閑謹制》影評
《得閑謹制》必看四丨電影預告
《得閑謹制》必看五丨預告片段曝光
《得閑謹制》必看六丨電影彩蛋
《得閑謹制》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《得閑謹制》必看一丨電影詳情

《得閑謹制》電影詳情
名稱 得閑謹制 (Gezhi town)
片種 劇情
編劇
導演 孔笙
主演 肖戰,彭昱暢,周依然,楊新鳴,阿如那,甘昀宸,周思羽,嚴知度
片長 2小時1分
級別 待定
語言 普通話 (中英文字幕)
上映 2026年1月29日, Thu (公映)

得閑謹制
得閑謹制（圖片來源：得閑謹制電影劇照)

《得閑謹制》必看二丨劇情簡介

金陵機械廠鉗工莫得閒（肖戰 飾）拖家帶口隨逃難隊伍躲進山區，與被大部隊遺忘的防空炮長肖衍（彭昱暢 飾）及手下在“戈止鎮”落腳。然而，莫得閒和妻子夏橙（周依然 飾）、老太爺（楊新鳴 飾）以及兒子莫等閒（嚴知度 飾）的平靜生活因為一小隊日本偵察兵的意外到來被打破。全鎮百姓不忍不退，拼死守護家園，一場民間智慧對抗正規武裝的殊死較量轟然展開。
《得閑謹制》必看三丨得閑謹制影評

影評有待更新
《得閑謹制》必看四丨電影預告

預告有待更新

《得閑謹制》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
《得閑謹制》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有得閑謹制彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《得閑謹制》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看得閑謹制上映時間、場-次及預售情況：

