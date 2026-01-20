得閑謹制影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.29上映
得閑謹制影評｜《得閑謹制》於1.29在香港上映！東方新地為你整合《得閑謹制》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
得閑謹制影評｜入場前7大必看劇情
《得閑謹制》必看一丨電影詳情
《得閑謹制》必看二丨劇情簡介
《得閑謹制》必看三丨《得閑謹制》影評
《得閑謹制》必看四丨電影預告
《得閑謹制》必看五丨預告片段曝光
《得閑謹制》必看六丨電影彩蛋
《得閑謹制》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《得閑謹制》必看一丨電影詳情
|《得閑謹制》電影詳情
|名稱
|得閑謹制 (Gezhi town)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|孔笙
|主演
|肖戰,彭昱暢,周依然,楊新鳴,阿如那,甘昀宸,周思羽,嚴知度
|片長
|2小時1分
|級別
|待定
|語言
|普通話 (中英文字幕)
|上映
|2026年1月29日, Thu (公映)
《得閑謹制》必看二丨劇情簡介
金陵機械廠鉗工莫得閒（肖戰 飾）拖家帶口隨逃難隊伍躲進山區，與被大部隊遺忘的防空炮長肖衍（彭昱暢 飾）及手下在“戈止鎮”落腳。然而，莫得閒和妻子夏橙（周依然 飾）、老太爺（楊新鳴 飾）以及兒子莫等閒（嚴知度 飾）的平靜生活因為一小隊日本偵察兵的意外到來被打破。全鎮百姓不忍不退，拼死守護家園，一場民間智慧對抗正規武裝的殊死較量轟然展開。
《得閑謹制》必看三丨得閑謹制影評
影評有待更新
《得閑謹制》必看四丨電影預告
預告有待更新
《得閑謹制》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《得閑謹制》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有得閑謹制彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《得閑謹制》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看得閑謹制上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：得閑謹制電影劇照