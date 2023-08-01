從前的我們影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.24 上映
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《從前的我們》於8.24 在香港上映！《從前的我們》由李姬蒂, 劉台午, 約翰馬加羅主演，東方新地為你整合《從前的我們》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《從前的我們》7大入場前必看重點
《從前的我們》重點一丨電影詳情
《從前的我們》重點二丨劇情簡介
《從前的我們》重點三丨從前的我們影評
《從前的我們》重點四丨電影預告
《從前的我們》重點五丨預告片段曝光
《從前的我們》重點六丨電影彩蛋
《從前的我們》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《從前的我們》重點一丨電影詳情
|《從前的我們》電影詳情
|名稱
|從前的我們 (Past Lives)
|片種
|劇情,愛情
|編劇
|—
|導演
|Celine Song
|主演
|李姬蒂, 劉台午, 約翰馬加羅
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|韓語 (中英文字幕)
|上映
|2023年8月24日, Thu (公映)
《從前的我們》重點二丨劇情簡介
從前的我們劇情講述Nora (Greta Lee 飾) 和 Hae Sung (劉台午 Teo Yoo 飾) 是兩個心靈相通的童年好 友，當 Nora 一家離開韓國移民到多倫多後，他們被迫分離。十二年後，他們在 Facebook 上 重遇，並一直於 Skype 視像聊天。然而在二人感情開始萌芽之時，Nora 卻為了追夢而停止再 與 Hae Sung 聯絡。 再過了十二年後，Hae Sung 到紐約與 Nora 重聚，而 Nora 已成為了一 名美國男子 Arthur (John Magaro 飾) 之妻。 在相處的一個星期裡，他們必須面對自己的命運 、愛情和人生中所作的選擇，合演這個令人心碎和黯然的愛情故事。
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《從前的我們》重點三丨從前的我們影評
影評有待更新
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《從前的我們》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《從前的我們》重點五丨預告片段曝光
《從前的我們》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有從前的我們彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《從前的我們》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
《從前的我們》劇情大綱是什麼？
《從前的我們》描述Nora (Greta Lee 飾) 和 Hae…詳情請看
《從前的我們》演員角色包括誰？
《從前的我們》演員角色包括李姬蒂, 劉台午, …詳情請看
圖片來源：從前的我們電影劇照