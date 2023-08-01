從前的我們

從前的我們影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.24 上映

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《從前的我們》於8.24 在香港上映！《從前的我們》由李姬蒂, 劉台午, 約翰馬加羅主演，東方新地為你整合《從前的我們》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《從前的我們》7大入場前必看重點

《從前的我們》重點一丨電影詳情
《從前的我們》重點二丨劇情簡介
《從前的我們》重點三丨從前的我們影評
《從前的我們》重點四丨電影預告
《從前的我們》重點五丨預告片段曝光
《從前的我們》重點六丨電影彩蛋
《從前的我們》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《從前的我們》重點一丨電影詳情

《從前的我們》電影詳情
名稱 從前的我們 (Past Lives)
片種 劇情,愛情
編劇
導演 Celine Song
主演 李姬蒂, 劉台午, 約翰馬加羅
片長 待定
級別 待定
語言 韓語 (中英文字幕)
上映 2023年8月24日, Thu (公映)
從前的我們電影劇照
從前的我們 （圖片來源：從前的我們電影劇照）

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《從前的我們》重點二丨劇情簡介

從前的我們劇情講述Nora (Greta Lee 飾) 和 Hae Sung (劉台午 Teo Yoo 飾) 是兩個心靈相通的童年好 友，當 Nora 一家離開韓國移民到多倫多後，他們被迫分離。十二年後，他們在 Facebook 上 重遇，並一直於 Skype 視像聊天。然而在二人感情開始萌芽之時，Nora 卻為了追夢而停止再 與 Hae Sung 聯絡。 再過了十二年後，Hae Sung 到紐約與 Nora 重聚，而 Nora 已成為了一 名美國男子 Arthur (John Magaro 飾) 之妻。 在相處的一個星期裡，他們必須面對自己的命運 、愛情和人生中所作的選擇，合演這個令人心碎和黯然的愛情故事。
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《從前的我們》重點三丨從前的我們影評

影評有待更新
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《從前的我們》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《從前的我們》重點五丨預告片段曝光

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《從前的我們》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有從前的我們彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《從前的我們》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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《從前的我們》劇情大綱是什麼？

《從前的我們》描述Nora (Greta Lee 飾) 和 Hae…詳情請看

《從前的我們》演員角色包括誰？

《從前的我們》演員角色包括李姬蒂, 劉台午, …詳情請看

圖片來源：從前的我們電影劇照

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