怒潮影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.22 上映
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《怒潮》於2.22 在香港上映！《怒潮》由張家輝, 阮經天, 王大陸主演，東方新地為你整合《怒潮》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《怒潮》7大入場前必看重點
《怒潮》重點一丨電影詳情
《怒潮》重點二丨劇情簡介
《怒潮》重點三丨怒潮影評
《怒潮》重點四丨電影預告
《怒潮》重點五丨預告片段曝光
《怒潮》重點六丨電影彩蛋
《怒潮》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《怒潮》重點一丨電影詳情
|《怒潮》電影詳情
|名稱
|怒潮 (Wolf Hiding)
|片種
|犯罪,動作
|編劇
|馬浴柯, 顧浩然
|導演
|馬浴柯
|主演
|張家輝, 阮經天, 王大陸
|片長
|1小時46分
|級別
|待定
|語言
|普通話 (中英文字幕)
|上映
|2024年2月22日, Thu (公映)
《怒潮》重點二丨劇情簡介
怒潮劇情講述多年來，暗中從事人體交易等犯罪活動的洪泰集團，被神秘人陳安（張家輝飾）的突然出現攪動得惶恐不安。警察麥朗汶（阮經天 飾）、洪泰手下馬文康（王大陸 飾）受各自上司指令展開調查，一時間多方勢力交織其中，新舊秩序洶涌鬥狠，鹿死誰手尚不可知，一場打破黑暗秩序的角逐一觸即發。
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《怒潮》重點三丨怒潮影評
影評有待更新
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《怒潮》重點四丨電影預告
怒潮預告講述身兼演員、監製及導演，曾出演多部電視劇及電影，包括《唐人街探案》、《拆彈專家2》等。2013年，出演電影《掃毒》中的反派毒販段坤一角獲觀眾好評，並憑角色奪得第32屆大眾電影百花獎最佳新人獎。
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《怒潮》重點五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《怒潮》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有怒潮彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《怒潮》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：怒潮電影劇照