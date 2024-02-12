怒潮

怒潮影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.22 上映

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《怒潮》於2.22 在香港上映！《怒潮》由張家輝, 阮經天, 王大陸主演，東方新地為你整合《怒潮》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《怒潮》7大入場前必看重點

《怒潮》重點一丨電影詳情
《怒潮》重點二丨劇情簡介
《怒潮》重點三丨怒潮影評
《怒潮》重點四丨電影預告
《怒潮》重點五丨預告片段曝光
《怒潮》重點六丨電影彩蛋
《怒潮》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《怒潮》重點一丨電影詳情

《怒潮》電影詳情
名稱 怒潮 (Wolf Hiding)
片種 犯罪,動作
編劇 馬浴柯, 顧浩然
導演 馬浴柯
主演 張家輝, 阮經天, 王大陸
片長 1小時46分
級別 待定
語言 普通話 (中英文字幕)
上映 2024年2月22日, Thu (公映)
怒潮電影劇照
怒潮 （圖片來源：怒潮電影劇照）

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《怒潮》重點二丨劇情簡介

怒潮劇情講述多年來，暗中從事人體交易等犯罪活動的洪泰集團，被神秘人陳安（張家輝飾）的突然出現攪動得惶恐不安。警察麥朗汶（阮經天 飾）、洪泰手下馬文康（王大陸 飾）受各自上司指令展開調查，一時間多方勢力交織其中，新舊秩序洶涌鬥狠，鹿死誰手尚不可知，一場打破黑暗秩序的角逐一觸即發。
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《怒潮》重點三丨怒潮影評

影評有待更新
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《怒潮》重點四丨電影預告

怒潮預告講述身兼演員、監製及導演，曾出演多部電視劇及電影，包括《唐人街探案》、《拆彈專家2》等。2013年，出演電影《掃毒》中的反派毒販段坤一角獲觀眾好評，並憑角色奪得第32屆大眾電影百花獎最佳新人獎。
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《怒潮》重點五丨預告片段曝光

預告有待更新
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《怒潮》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有怒潮彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《怒潮》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：怒潮電影劇照

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