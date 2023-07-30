怨泊影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.31 上映
廣告
《怨泊》於8.31 在香港上映！《怨泊》由何超儀, 周俊偉, 高橋和也, 白川和子主演，東方新地為你整合《怨泊》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《怨泊》7大入場前必看重點
《怨泊》重點一丨電影詳情
《怨泊》重點二丨劇情簡介
《怨泊》重點三丨怨泊影評
《怨泊》重點四丨電影預告
《怨泊》重點五丨預告片段曝光
《怨泊》重點六丨電影彩蛋
《怨泊》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《怨泊》重點一丨電影詳情
|《怨泊》電影詳情
|名稱
|怨泊 (Onpaku)
|片種
|驚慄
|編劇
|—
|導演
|藤井秀剛
|主演
|何超儀, 周俊偉, 高橋和也, 白川和子
|片長
|1小時39分
|級別
|III 級
|語言
|粵語
|上映
|2023年8月31日, Thu (公映)
《怨泊》重點二丨劇情簡介
怨泊劇情講述Sarah (何超儀 飾) 與男友分手後，來到東京散心，兼欲購地發展房地產，但由於碰着美國總統突然到訪東京，令其原訂的酒店爆滿。地產中介（周浚偉 飾）建議她暫住於由一位老婦人（白川和子 飾）經營的一座非常破舊的私人民宿 （minipaku）。Sarah在那裡的第一個晚上已感到十分不安、焦慮、害怕，至第二天更開始病了起來，只能被迫留下，但因此令她意外地發現了一具正在被寄生蟲吞噬的完整人體骸骨。高級警司（高橋和也 飾）接手調查，竟發現這家民宿牽涉多宗連環離奇住客失踪案件，而對於Sarah在這古老大屋的遭遇，更是百思不解。 而這座有著神秘力量和不明來歷的房子，與Sarah更像有著某種聯繫。當 （minpaku） 的燈熄滅時，可怕而令人不安的景象便籠罩著她，幻像變得越來越真實… 一場又一場叫人毛骨悚然的離奇噩夢，令Sarah開始迷失於時間中，將她推向一個早已安排好的深淵中，至此她才發現設這個局的竟然是……..
回到目錄
《怨泊》重點三丨怨泊影評
影評有待更新
回到目錄
《怨泊》重點四丨電影預告
預告有待更新
回到目錄
《怨泊》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：怨泊電影劇照