怪奇魔塵事件影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.22上映
怪奇魔塵事件影評｜入場前7大必看劇情
《怪奇魔塵事件》必看一丨電影詳情
《怪奇魔塵事件》必看二丨劇情簡介
《怪奇魔塵事件》必看三丨《怪奇魔塵事件》影評
《怪奇魔塵事件》必看四丨電影預告
《怪奇魔塵事件》必看五丨預告片段曝光
《怪奇魔塵事件》必看六丨電影彩蛋
《怪奇魔塵事件》必看七｜上映時間、場次及預售情況
|《怪奇魔塵事件》電影詳情
|名稱
|怪奇魔塵事件 (Dust Bunny)
|片種
|動作,驚慄,奇幻
|編劇
|—
|導演
|布萊恩富勒
|主演
|麥斯米基辛,蘇菲斯隆,薛歌妮韋花,大衛達斯馬齊安
|片長
|1小時46分
|級別
|IIA 級
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2026年1月22日, Thu (公映)
《怪奇魔塵事件》必看二丨劇情簡介
十歲女孩奧蘿拉深信，床下的怪物已吞噬她的家人。孤立無援下，她決定僱用神秘鄰居——一個正被追殺的職業殺手（麥斯米基辛 飾），替她「解決」那隻怪物。殺手自身難保，卻接下這單來自孩子的委託。當冷血專業撞上童真執念，兩人結成最不可能同盟。面對的床底下黑影，究竟是一場女孩的幻想遊戲，還是大人們不敢直視的現實？
《怪奇魔塵事件》必看三丨怪奇魔塵事件影評
《怪奇魔塵事件》必看四丨電影預告
怪奇魔塵事件預告講述年度最具奇幻色彩與驚悚張力的《怪奇魔塵事件》（Dust Bunny），於權威影評網站「爛番茄」(Rotten Tomatoes) 勇奪 84% 超高分好評！十歲女孩奧蘿拉（Aurora）正經歷一場大人無法理解的痛苦，她堅信潛伏在床底下的黑影——那個被稱為「魔塵（Dust Bunny）」的怪物，已經無情地吞噬了她的家人。在孤立無援、被世界遺忘之際，她沒有選擇報警，而是將希望寄託在神祕鄰居身上。這位鄰居並非普通人，而是一名身負重傷、正被同行瘋狂追殺的職業殺手（麥斯米基辛 飾）。當冷血無情的殺人機器遇上帶著天真執念的十歲女孩，最荒謬委託：殺掉那個藏在床底下的恐怖怪物。以《誣網》、《雙面人魔》、《醉美的一課》等作品聞名全球的麥斯米基辛，此次一改以往冷峻優雅的形象，飾演一名自身難保、困於血泊與罪惡之中的職業殺手。他在片中展現了多場令人屏息的動作戲碼，同時更細膩詮釋了角色在面對奧蘿拉時，那份從抗拒到守護的心境轉變。影評盛讚這部電影完美揉合了驚悚懸疑與暗黑童話風格。那床底下的黑影，究竟是奧蘿拉因創傷產生的幻象，還是成人世界不敢直視的殘酷真相？《怪奇魔塵事件》將於1月22日 正式上映。
《怪奇魔塵事件》必看五丨預告片段曝光
《怪奇魔塵事件》必看六｜電影彩蛋
《怪奇魔塵事件》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看怪奇魔塵事件上映時間、場-次及預售情況：