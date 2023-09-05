恐懼鬥室X影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.28 上映
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《恐懼鬥室X》於9.28 在香港上映！《恐懼鬥室X》由托賓貝爾, 薛妮史密斯主演，東方新地為你整合《恐懼鬥室X》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《恐懼鬥室X》7大入場前必看重點
《恐懼鬥室X》重點一丨電影詳情
《恐懼鬥室X》重點二丨劇情簡介
《恐懼鬥室X》重點三丨恐懼鬥室X影評
《恐懼鬥室X》重點四丨電影預告
《恐懼鬥室X》重點五丨預告片段曝光
《恐懼鬥室X》重點六丨電影彩蛋
《恐懼鬥室X》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《恐懼鬥室X》重點一丨電影詳情
|《恐懼鬥室X》電影詳情
|名稱
|恐懼鬥室X (Saw X)
|片種
|驚慄,恐怖
|編劇
|—
|導演
|凱文格勞特
|主演
|托賓貝爾, 薛妮史密斯
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2023年9月28日, Thu (公映)
《恐懼鬥室X》重點二丨劇情簡介
恐懼鬥室X劇情講述身患絕症的尊克藍瑪（托賓貝爾 飾）為了治療癌症，不惜遠赴墨西哥，接受一項僅在實驗階段的高危療法。然而，他卻發現整場手術只是個騙局，只為詐騙身心靈最脆弱的病人。「鬥室殺人王」決定重出江湖，精心設計各種殘忍冇底線的機關，用他的招牌「遊戲」，清算這班萬惡老千！
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《恐懼鬥室X》重點三丨恐懼鬥室X影評
影評有待更新
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《恐懼鬥室X》重點四丨電影預告
恐懼鬥室X預告講述「Hello, I want to play a game.」一聽到呢句對白，所有血肉淋漓、十級痛感嘅回憶即刻返晒嚟！感官刺激爆血之作《恐懼鬥室X》（Saw X）來到系列第十集，決定回歸系列驚典，由《恐懼鬥室》（Saw）驚慄鬼才導演溫子仁監製，「Jigsaw」托賓貝爾（Tobin Bell）重出江湖，與徒弟「雅曼達」Amanda再度聯手，殺盡所有呃自己的斯文敗類，要他們個個罪有應得！ 《恐懼鬥室X》故事發生在《恐懼鬥室》與《恐懼鬥室2之死亡困局》（Saw II）之間，揭露「Jigsaw」更多慘不忍睹的殺人計劃。《恐懼鬥室6之萬罰朝中》（Saw VI）導演及《恐懼鬥室之狂魔再現》（Jigsaw）編劇齊齊回歸精心佈局，大玩各款從未見過的恐怖機關，炮製一場毛管戙、睇到痛的大銀幕極致殺戮。
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《恐懼鬥室X》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：恐懼鬥室X電影劇照