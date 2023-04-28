悲情城市

悲情城市｜4.27 上映、影評率先看！入場前必看亮點劇情+終極預告

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《悲情城市》於4.27 在香港上映！Sundaykiss為你整合《悲情城市》上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

2023必睇電影上映推介
《悲情城市》電影詳情
名稱 悲情城市 (A City Of Sandess)
片種 劇情
編劇
導演 侯孝賢
主演 李天祿, 陳松勇, 林崇文, 高捷, 梁朝偉, 陳淑芳, 何璦芸, 柯素雲, 林麗卿, 辛樹芬, 黃倩如, 羅誠業, 張嘉年, 金士傑, 中村育代
片長 2小時39分
級別 IIA 級
語言 國語 (中文字幕)
上映 2023年4月27日, Thu (重映)
悲情城市電影劇照
悲情城市電影劇照 （圖片來源：相關機構）

《悲情城市》丨劇情簡介

1945年二戰結束，日本對台灣的統治告終。但太平日子苦短，隨着國民政府遷台，迎來另一段動盪歲月。基隆林家四子的坎坷人生，冥冥中成了歷史的見證、長子文雄（陳松勇 飾）接替老父林阿祿（李天祿 飾）經營「小上海」酒家；次子文龍（林崇文 飾）戰時被徵召到南洋當軍醫，生死未卜；三子文良（高捷 飾）因曾為日軍當翻譯而陷獄，受盡折磨身心受創。么子文清（梁朝偉 飾）自幼失聰，經營照相館維生，他與伴侶寬美（辛樹芬 飾）本來歲月靜好，也受好友牽連而入獄。

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撰文：相關機構圖片來源：相關機構

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