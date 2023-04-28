悲情城市｜4.27 上映、影評率先看！入場前必看亮點劇情+終極預告
廣告
《悲情城市》於4.27 在香港上映！Sundaykiss為你整合《悲情城市》上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
2023必睇電影上映推介
|《悲情城市》電影詳情
|名稱
|悲情城市 (A City Of Sandess)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|侯孝賢
|主演
|李天祿, 陳松勇, 林崇文, 高捷, 梁朝偉, 陳淑芳, 何璦芸, 柯素雲, 林麗卿, 辛樹芬, 黃倩如, 羅誠業, 張嘉年, 金士傑, 中村育代
|片長
|2小時39分
|級別
|IIA 級
|語言
|國語 (中文字幕)
|上映
|2023年4月27日, Thu (重映)
《悲情城市》丨劇情簡介
1945年二戰結束，日本對台灣的統治告終。但太平日子苦短，隨着國民政府遷台，迎來另一段動盪歲月。基隆林家四子的坎坷人生，冥冥中成了歷史的見證、長子文雄（陳松勇 飾）接替老父林阿祿（李天祿 飾）經營「小上海」酒家；次子文龍（林崇文 飾）戰時被徵召到南洋當軍醫，生死未卜；三子文良（高捷 飾）因曾為日軍當翻譯而陷獄，受盡折磨身心受創。么子文清（梁朝偉 飾）自幼失聰，經營照相館維生，他與伴侶寬美（辛樹芬 飾）本來歲月靜好，也受好友牽連而入獄。
5 大院線戲院連結：
撰文：相關機構圖片來源：相關機構