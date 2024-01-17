惡與他們的距離影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.17 上映

《惡與他們的距離》於1.17 在香港上映！《惡與他們的距離》由Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, Kaveh Ahangar主演，東方新地為你整合《惡與他們的距離》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。