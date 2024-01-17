惡與他們的距離影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.17 上映
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《惡與他們的距離》於1.17 在香港上映！《惡與他們的距離》由Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, Kaveh Ahangar主演，東方新地為你整合《惡與他們的距離》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《惡與他們的距離》7大入場前必看重點
《惡與他們的距離》重點一丨電影詳情
《惡與他們的距離》重點二丨劇情簡介
《惡與他們的距離》重點三丨惡與他們的距離影評
《惡與他們的距離》重點四丨電影預告
《惡與他們的距離》重點五丨預告片段曝光
《惡與他們的距離》重點六丨電影彩蛋
《惡與他們的距離》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《惡與他們的距離》重點一丨電影詳情
|《惡與他們的距離》電影詳情
|名稱
|惡與他們的距離 (There is No Evil)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|穆罕默德拉穌羅夫
|主演
|Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, Kaveh Ahangar
|片長
|2小時31分
|級別
|IIA 級
|語言
|波斯語 (中英文字幕)
|上映
|2024年1月17日, Wed (重映)
2021年4月29日, Thu (公映)
《惡與他們的距離》重點二丨劇情簡介
惡與他們的距離劇情講述每年伊朗死刑處決的人數以百計，而執行者往往是強制服役的普通士兵。雙手染血，還是違抗命令，你會點揀？每個抉擇都會影響至親，每條路也不易行。極權橫行下，人有沒有追求道德力量和自由的可能？電影獲柏林影展最高榮譽，可惜導演因「危害國安」而被伊朗政府沒收護照及判監，無法親自領獎，會場留下一張空櫈。但正如戲中一個角色所說︰「你的力量，在於你拒絕服從。」就算遭受迫害，他仍選擇了繼續創作，向強權說不。
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《惡與他們的距離》重點三丨惡與他們的距離影評
觀眾總評分：7.5/10影評有待更新
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《惡與他們的距離》重點四丨電影預告
惡與他們的距離預告講述第16屆的焦點導演穆罕默德拉穌羅夫，無懼政權加諸身上的禁拍令，秘密拍攝電影，以四個互相牽連的獨立故事，直視伊朗體制對人性的壓迫。
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《惡與他們的距離》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：惡與他們的距離電影劇照