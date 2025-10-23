愛．憾事影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！10.23上映
|《愛．憾事》電影詳情
|名稱
|愛．憾事 (Regretting You)
|片種
|劇情
|編劇
|柯琳胡佛, 蘇珊麥馬田
|導演
|祖舒保爾
|主演
|艾莉遜威廉絲,麥根娜姬絲,戴夫法蘭高,瑪森泰晤士,珊莫雷洛斯,史葛伊士活,維拉費哲蘿,卡蘭斯布朗
|片長
|1小時57分
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2025年10月23日, Thu (公映)
《愛．憾事》必看二丨劇情簡介
十七歲的卡娜（麥根娜姬絲 飾）過著看似完美的生活——她有疼愛她的爸爸基斯（史葛伊士活 飾）、性格爽朗的阿姨珍妮（維拉費哲蘿 飾），以及雖然嚴厲但關心她的媽媽莫瑾（艾莉遜威廉絲 飾）。在她即將迎來生日之際，人生似乎充滿希望：她開始與暗戀已久的男孩米拿（瑪森泰晤士 飾）約會，而珍妮阿姨也準備與中學舊愛祖納（戴夫法蘭高 飾）結婚。然而，一場突如其來的交通意外奪走了基斯與珍妮的性命。這場悲劇不僅令整個家庭支離破碎，更揭開了埋藏多年的秘密——一段關於背叛與錯愛的真相。莫瑾選擇隱瞞真相、並極力阻止女兒與米拿來往，使母女之間本已緊張的關係徹底決裂。卡娜陷入迷惘與悲傷，她努力理解母親的冷漠與堅持；而莫瑾則在失去丈夫與妹妹後，被迫面對自己年輕時的錯誤與遺憾。兩人之間的矛盾，逐漸轉化為重新理解「愛」與「原諒」的契機。在祖納與米拿的陪伴下，母女倆終於學會放下過去，接受傷痛，並再次相信愛的力量。故事以溫柔筆觸描繪母女間的複雜情感——愛、責任、錯誤與救贖，呈現出人性中最真實也最動人的一面。
《愛．憾事》必看三丨愛．憾事影評
《愛．憾事》必看四丨電影預告
愛．憾事預告講述《痛愛完成式》原著作者另一暢銷小說，精彩活現大銀幕。一宗牽涉兩條人命的嚴重交通意外，揭開了令人震驚的秘密；逼使一對母女，面對家族的傷痕，探索愛的定義，並重新認識彼此。《訪 。嚇》艾莉遜威廉絲、《捉鬼敢死隊：魅來世界》麥根娜姬絲、《荷里活爛片王》戴夫法蘭高、《馴龍記》瑪森泰晤士、《狂野時速8》史葛伊士活、以及《怪殺一夜情》維拉費哲蘿，為觀眾帶來一個關於悲劇後如何重啟人生的動人故事。
《愛．憾事》必看五丨預告片段曝光
《愛．憾事》必看六｜電影彩蛋
《愛．憾事》必看七｜上映時間、場次及預售情況
