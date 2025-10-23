愛．憾事

愛．憾事影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！10.23上映

電影影評
東方新地編輯部

愛．憾事影評｜《愛．憾事》於10.23在香港上映！東方新地為你整合《愛．憾事》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

愛．憾事影評｜入場前7大必看劇情

《愛．憾事》必看一丨電影詳情
《愛．憾事》必看二丨劇情簡介
《愛．憾事》必看三丨《愛．憾事》影評
《愛．憾事》必看四丨電影預告
《愛．憾事》必看五丨預告片段曝光
《愛．憾事》必看六丨電影彩蛋
《愛．憾事》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《愛．憾事》必看一丨電影詳情

《愛．憾事》電影詳情
名稱 愛．憾事 (Regretting You)
片種 劇情
編劇 柯琳胡佛, 蘇珊麥馬田
導演 祖舒保爾
主演 艾莉遜威廉絲,麥根娜姬絲,戴夫法蘭高,瑪森泰晤士,珊莫雷洛斯,史葛伊士活,維拉費哲蘿,卡蘭斯布朗
片長 1小時57分
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2025年10月23日, Thu (公映)

愛．憾事
愛．憾事（圖片來源：愛．憾事電影劇照)

《愛．憾事》必看二丨劇情簡介

十七歲的卡娜（麥根娜姬絲 飾）過著看似完美的生活——她有疼愛她的爸爸基斯（史葛伊士活 飾）、性格爽朗的阿姨珍妮（維拉費哲蘿 飾），以及雖然嚴厲但關心她的媽媽莫瑾（艾莉遜威廉絲 飾）。在她即將迎來生日之際，人生似乎充滿希望：她開始與暗戀已久的男孩米拿（瑪森泰晤士 飾）約會，而珍妮阿姨也準備與中學舊愛祖納（戴夫法蘭高 飾）結婚。然而，一場突如其來的交通意外奪走了基斯與珍妮的性命。這場悲劇不僅令整個家庭支離破碎，更揭開了埋藏多年的秘密——一段關於背叛與錯愛的真相。莫瑾選擇隱瞞真相、並極力阻止女兒與米拿來往，使母女之間本已緊張的關係徹底決裂。卡娜陷入迷惘與悲傷，她努力理解母親的冷漠與堅持；而莫瑾則在失去丈夫與妹妹後，被迫面對自己年輕時的錯誤與遺憾。兩人之間的矛盾，逐漸轉化為重新理解「愛」與「原諒」的契機。在祖納與米拿的陪伴下，母女倆終於學會放下過去，接受傷痛，並再次相信愛的力量。故事以溫柔筆觸描繪母女間的複雜情感——愛、責任、錯誤與救贖，呈現出人性中最真實也最動人的一面。

《愛．憾事》必看三丨愛．憾事影評

影評有待更新
《愛．憾事》必看四丨電影預告

愛．憾事預告講述《痛愛完成式》原著作者另一暢銷小說，精彩活現大銀幕。一宗牽涉兩條人命的嚴重交通意外，揭開了令人震驚的秘密；逼使一對母女，面對家族的傷痕，探索愛的定義，並重新認識彼此。《訪 。嚇》艾莉遜威廉絲、《捉鬼敢死隊：魅來世界》麥根娜姬絲、《荷里活爛片王》戴夫法蘭高、《馴龍記》瑪森泰晤士、《狂野時速8》史葛伊士活、以及《怪殺一夜情》維拉費哲蘿，為觀眾帶來一個關於悲劇後如何重啟人生的動人故事。

《愛．憾事》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
《愛．憾事》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有愛．憾事彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《愛．憾事》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看愛．憾事上映時間、場-次及預售情況：

