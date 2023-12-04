成功補習班影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！12.14 上映

《成功補習班》於12.14 在香港上映！《成功補習班》由詹懷雲, 邱以太, 巫建和, 林奕嵐, 侯彥西主演，東方新地為你整合《成功補習班》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。