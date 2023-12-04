成功補習班影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！12.14 上映
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《成功補習班》於12.14 在香港上映！《成功補習班》由詹懷雲, 邱以太, 巫建和, 林奕嵐, 侯彥西主演，東方新地為你整合《成功補習班》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《成功補習班》7大入場前必看重點
《成功補習班》重點一丨電影詳情
《成功補習班》重點二丨劇情簡介
《成功補習班》重點三丨成功補習班影評
《成功補習班》重點四丨電影預告
《成功補習班》重點五丨預告片段曝光
《成功補習班》重點六丨電影彩蛋
《成功補習班》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《成功補習班》重點一丨電影詳情
|《成功補習班》電影詳情
|名稱
|成功補習班
|片種
|劇情,喜劇
|編劇
|—
|導演
|藍正龍
|主演
|詹懷雲, 邱以太, 巫建和, 林奕嵐, 侯彥西
|片長
|2小時4分
|級別
|IIB 級
|語言
|國語 (中文字幕)
|上映
|2023年12月14日, Thu (公映)
《成功補習班》重點二丨劇情簡介
成功補習班劇情講述1994年，那個還有聯考的年代，張正恆（詹懷雲 飾）、程翔（邱以太 飾）、和尚（巫建和 飾）是成功補習班裡⾯令⼈頭痛的三劍客，⼗七歲正是青春正盛、賀爾蒙噴發的年紀， 在升學⾄上、禁⽌戀愛的補習班裡，三個來⾃不同家庭、不同個性的⼤男⽣，他們被迫放下探索⾃我的慾望，全⼼準備聯考。 正恆⼀直想在畢業前談⼀段轟轟烈烈的戀愛，卻連開⼝跟喜歡的⼈說話的勇氣都沒有； 程翔因為家中⽗⺟失和，住進正恆家準備考試，他女朋友⼀個換過⼀個，卻不知道⾃⼰真正想要的愛情是什麼？和尚的⽗親就是補習班主任，在他的⾼壓管理下，和尚只能壓抑⼼中的想望，努⼒活成⽗親期望的樣⼦。三個⼈的友誼，因為⼀個女孩「陳思」（林奕嵐 飾），開始有了奇妙的變化。直到他們遇⾒補習班新來的⼩志老師（侯彥西 飾），⼀段尋找⾃我的旅⾏終於啟程。
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《成功補習班》重點三丨成功補習班影評
影評有待更新
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《成功補習班》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《成功補習班》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：成功補習班電影劇照