我們不是什麼影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.25上映

《我們不是什麼》於12.25在香港上映！

我們不是什麼影評｜入場前7大必看劇情

《我們不是什麼》必看一丨電影詳情
《我們不是什麼》必看二丨劇情簡介
《我們不是什麼》必看三丨《我們不是什麼》影評
《我們不是什麼》必看四丨電影預告
《我們不是什麼》必看五丨預告片段曝光
《我們不是什麼》必看六丨電影彩蛋
《我們不是什麼》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《我們不是什麼》必看一丨電影詳情

《我們不是什麼》電影詳情
名稱 我們不是什麼 (We’re Nothing at All)
片種 懸疑
編劇
導演 邱禮濤
主演 譚耀文,江熚生,陳毅燊,駱振偉,黃又南,朱天,梁雍婷,袁富華,寶珮如,吳梓熙,徐偉棟,麥沛東,車婉婉,林宣妤
片長 2小時8分
級別 III 級
語言 粵語
上映 2025年12月25日, Thu (公映)

我們不是什麼
我們不是什麼（圖片來源：我們不是什麼電影劇照)

《我們不是什麼》必看二丨劇情簡介

情人節當天，一輛雙層巴士在春光明媚的上午突然爆炸，造成嚴重傷亡，燒焦的殘骸散落四處，警方迅速成立專案組，邀請退休鑑證專家龍Sir復出調查，發現這並非意外，而是兩名乘客──出身問題家庭的同志戀人暉仔與Ike── 蓄意所為。他們飽受童年虐待、恐同歧視與社會邊緣化之苦，目睹經濟不公與店舖結業，終於在絕望中決定以自殺方式向世界抗議，留下牆上銘文：「在美麗的日子，結束我們不美麗的人生。」
《我們不是什麼》必看三丨我們不是什麼影評

影評有待更新
《我們不是什麼》必看四丨電影預告

預告有待更新

《我們不是什麼》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
《我們不是什麼》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有我們不是什麼彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《我們不是什麼》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看我們不是什麼上映時間、場-次及預售情況：

