我們不是什麼影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.25上映
我們不是什麼影評｜《我們不是什麼》於12.25在香港上映！東方新地為你整合《我們不是什麼》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
《我們不是什麼》必看一丨電影詳情
|《我們不是什麼》電影詳情
|名稱
|我們不是什麼 (We’re Nothing at All)
|片種
|懸疑
|編劇
|—
|導演
|邱禮濤
|主演
|譚耀文,江熚生,陳毅燊,駱振偉,黃又南,朱天,梁雍婷,袁富華,寶珮如,吳梓熙,徐偉棟,麥沛東,車婉婉,林宣妤
|片長
|2小時8分
|級別
|III 級
|語言
|粵語
|上映
|2025年12月25日, Thu (公映)
《我們不是什麼》必看二丨劇情簡介
情人節當天，一輛雙層巴士在春光明媚的上午突然爆炸，造成嚴重傷亡，燒焦的殘骸散落四處，警方迅速成立專案組，邀請退休鑑證專家龍Sir復出調查，發現這並非意外，而是兩名乘客──出身問題家庭的同志戀人暉仔與Ike── 蓄意所為。他們飽受童年虐待、恐同歧視與社會邊緣化之苦，目睹經濟不公與店舖結業，終於在絕望中決定以自殺方式向世界抗議，留下牆上銘文：「在美麗的日子，結束我們不美麗的人生。」
《我們不是什麼》必看三丨我們不是什麼影評
影評有待更新
《我們不是什麼》必看四丨電影預告
預告有待更新
《我們不是什麼》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《我們不是什麼》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有我們不是什麼彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《我們不是什麼》必看七｜上映時間、場次及預售情況
圖片來源：我們不是什麼電影劇照