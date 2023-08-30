我們的十八歲影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.28 上映
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《我們的十八歲》於9.28 在香港上映！《我們的十八歲》由林千渟, 楊偲泳, 廖子妤, 溫碧霞, 李麗珍, 車婉婉主演，東方新地為你整合《我們的十八歲》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《我們的十八歲》7大入場前必看重點
《我們的十八歲》重點一丨電影詳情
《我們的十八歲》重點二丨劇情簡介
《我們的十八歲》重點三丨我們的十八歲影評
《我們的十八歲》重點四丨電影預告
《我們的十八歲》重點五丨預告片段曝光
《我們的十八歲》重點六丨電影彩蛋
《我們的十八歲》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《我們的十八歲》重點一丨電影詳情
|《我們的十八歲》電影詳情
|名稱
|我們的十八歲 (Lonely Eighteen)
|片種
|劇情
|編劇
|陳詠燊, 陳雅莉, 周睿琪
|導演
|徐欣羨
|主演
|林千渟, 楊偲泳, 廖子妤, 溫碧霞, 李麗珍, 車婉婉
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|粵語
|上映
|2023年9月28日, Thu (公映)
《我們的十八歲》重點二丨劇情簡介
我們的十八歲劇情講述香港八十年代家境貧困的女主角Elaine(林千渟 飾)與好友李羨英(楊偲泳 飾)為改變自身命運而踏入娛樂圈，在港產片最輝煌的時代裡，李羨英成為當年紅極一時的艷星，Elaine則在演員與自我身份上迷失，十數年以後，港片的風光漸退，而兩人也因彼此的選擇而走上了兩條截然不同的人生路。
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《我們的十八歲》重點三丨我們的十八歲影評
影評有待更新
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《我們的十八歲》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《我們的十八歲》重點五丨預告片段曝光
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《我們的十八歲》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有我們的十八歲彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《我們的十八歲》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：我們的十八歲電影劇照