我們的十八歲影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.28 上映

《我們的十八歲》於9.28 在香港上映！《我們的十八歲》由林千渟, 楊偲泳, 廖子妤, 溫碧霞, 李麗珍, 車婉婉主演，東方新地為你整合《我們的十八歲》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。