我們的十八歲

我們的十八歲影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.28 上映

電影影評
東方新地

廣告

《我們的十八歲》於9.28 在香港上映！《我們的十八歲》由林千渟, 楊偲泳, 廖子妤, 溫碧霞, 李麗珍, 車婉婉主演，東方新地為你整合《我們的十八歲》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《我們的十八歲》7大入場前必看重點

《我們的十八歲》重點一丨電影詳情
《我們的十八歲》重點二丨劇情簡介
《我們的十八歲》重點三丨我們的十八歲影評
《我們的十八歲》重點四丨電影預告
《我們的十八歲》重點五丨預告片段曝光
《我們的十八歲》重點六丨電影彩蛋
《我們的十八歲》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《我們的十八歲》重點一丨電影詳情

《我們的十八歲》電影詳情
名稱 我們的十八歲 (Lonely Eighteen)
片種 劇情
編劇 陳詠燊, 陳雅莉, 周睿琪
導演 徐欣羨
主演 林千渟, 楊偲泳, 廖子妤, 溫碧霞, 李麗珍, 車婉婉
片長 待定
級別 待定
語言 粵語
上映 2023年9月28日, Thu (公映)
我們的十八歲電影劇照
我們的十八歲 （圖片來源：我們的十八歲電影劇照）

回到目錄

《我們的十八歲》重點二丨劇情簡介

我們的十八歲劇情講述香港八十年代家境貧困的女主角Elaine(林千渟 飾)與好友李羨英(楊偲泳 飾)為改變自身命運而踏入娛樂圈，在港產片最輝煌的時代裡，李羨英成為當年紅極一時的艷星，Elaine則在演員與自我身份上迷失，十數年以後，港片的風光漸退，而兩人也因彼此的選擇而走上了兩條截然不同的人生路。
回到目錄

《我們的十八歲》重點三丨我們的十八歲影評

影評有待更新
回到目錄

《我們的十八歲》重點四丨電影預告

預告有待更新
回到目錄

《我們的十八歲》重點五丨預告片段曝光


回到目錄

《我們的十八歲》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有我們的十八歲彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《我們的十八歲》重點七｜上映時間、場次及預售情況

回到目錄

圖片來源：我們的十八歲電影劇照

讀者留言

熱門文章

 