我會好好影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！10.29上映
我會好好的影評｜《我會好好的》於10.29在香港上映！東方新地為你整合《我會好好的》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
我會好好影評｜入場前7大必看劇情
《我會好好的》必看一丨電影詳情
《我會好好的》必看二丨劇情簡介
《我會好好的》必看三丨《我會好好的》影評
《我會好好的》必看四丨電影預告
《我會好好的》必看五丨預告片段曝光
《我會好好的》必看六丨電影彩蛋
《我會好好的》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《我會好好》必看一丨電影詳情
|《我會好好的》電影詳情
|名稱
|我會好好的 (New Life)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|董宏傑
|主演
|張子楓,王景春,塔塔,張子賢,王驍,張佳寧
|片長
|2小時5分
|級別
|I 級
|語言
|普通話 (中文字幕)
|上映
|2025年10月29日, Wed (公映)
《我會好好》必看二丨劇情簡介
就算註定離別，我還是會養你！女孩趙小滿（張子楓 飾）重複著打零工的生活，一隻流浪狗（塔塔 飾）的闖入讓她逐漸放下家庭傷痛，形影不離的朝夕相處溫暖了同樣孤獨的兩個靈魂。當告別無可避免，還要養它嗎？小滿選擇用行動坦然做出回應——我要養，我們都會好好的！
《我會好好》必看三丨我會好好影評
影評有待更新
《我會好好》必看四丨電影預告
預告有待更新
《我會好好》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《我會好好》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有我會好好的彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《我會好好》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看我會好好的上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：我會好好的電影劇照